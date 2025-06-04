Комісія з етики перевіряє прем'єр-міністра Литви через державний кредит

Журналісти повідомили, що компанія з виробництва акумуляторів Garnis, яка частково належить Гінтаутасу Палуцкасу, отримала субсидований кредит у розмірі 200 000 євро від державного банку розвитку ILTE.

Прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас перебуває під слідством щодо потенційного конфлікту інтересів після того, як компанію, співвласником якої він є, звинуватили в отриманні субсидованого державного кредиту.

Про це пише Politico.

Минулого тижня журналісти повідомили, що Garnis ‒ компанія з виробництва акумуляторів, яка частково належить прем'єр-міністру, ‒ отримала субсидований кредит у розмірі 200 000 євро від державного банку розвитку ILTE під час перебування Палуцкаса на посаді.

Прем'єр-міністр заперечує будь-який конфлікт інтересів, стверджуючи, що він не бере участі в діяльності компанії та не впливав на рішення ILTE щодо кредиту. Він звернувся до Головної комісії з питань офіційної етики, яка підзвітна парламенту, з проханням оцінити ситуацію.

“Запропоноване розслідування буде зосереджено на діях прем'єр-міністра, його поведінці під час засідання уряду, де обговорювався ILTE”, ‒ заявив у середу голова комісії Гедімінас Сакалаускас.

“Ми спробуємо відповісти на питання, чи було якесь порушення закону”, ‒ додав він.

Хоча деякі опозиційні законодавці закликали Палуцкаса піти у відставку після цих звинувачень, прем'єр-міністр заявив, що не піде, додавши, що заяви журналістів “вигадані з нічого”.

За словами Сакалаукаса, розслідування може тривати до трьох місяців.