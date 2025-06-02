Зеленський – після саміту в Вільнюсі: будуть нові оборонні пакети і інвестиції в зброю

Україна на саміті лідерів Нордичних країн та Бухарестської дев'ятки у Литві повідомила партнерам деталі проведення спецоперації СБУ "Павутина". Ця операція продемонструвала, як насправді виглядає сучасна війна і чому важливо залишатися попереду в технологіях, сказав на брифінгу у Вільнюсі український президент Володимир Зеленський.

За результатами зустрічі погодили спільні рішення для посилення безпеки Європи. Зокрема, будуть нові оборонні пакети та інвестиції у виробництво зброї, особливо – дронів.

Президент сказав, що Україна може виробляти набагато більше, а інвестиції партнерів нададуть їм пріоритетний доступ до поповнення арсеналів.

"Дякую всім вам за спільний погляд на те, що потрібна дипломатія. Якщо Росія перетворить зустріч у Стамбулі в порожні балачки, то потрібен новий рівень тиску. Санкції не лише від Європи, а на рівні «Великої сімки» включно зі США та усіх у світі, хто хоче миру", – сказав він.

Зеленський сказав, що мита і стелі цін можуть підштовхнути Росію до миру.

Окремо він зазначив, що Росії не можна дозволити вирішувати, хто може чи не може приєднуватися до НАТО, інакше її воєнні апетити можуть зрости. Саміт НАТО в червні має стати місцем надсилання Росії сигналу, що вона не отримає нічого від своєї війни.

Лідери Румунії, Польщі, Литви і Данії підтвердили готовність підтримувати українців, а генсек НАТО Марк Рютте сказав, що на саміті Альянсу в Гаазі, що пройде через три тижні, Україна буде одним із пріоритетів.