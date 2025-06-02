Пекін заявив про “серію дискримінаційних та обмежувальних заходів” останніми тижнями, які підірвали Женевський консенсус та завдали шкоди “законним правам та інтересам Китаю”.

Китай звинуватив США у “серйозному порушенні” торговельного перемир'я між двома державами та пообіцяв вжити рішучих заходів для захисту своїх інтересів, пише Financial Times, зазнаючи, що напруженість щодо постачання критично важливих мінералів знову загострилася.

Китай та США під час переговорів у Женеві на початку травня домовилися про угоду, яка тимчасово знизить їхні тарифи, які зросли до 145%, і яка, на думку Вашингтона, відновить потік критично важливих рідкісноземельних елементів та пов'язаних з ними магнітів до США.

Президент Дональд Трамп у п'ятницю заявив, що Пекін “повністю порушив” угоду, оскільки американські чиновники дедалі більше розчаровувалися повільними темпами експорту рідкісноземельних елементів з Китаю з моменту підписання угоди від 12 травня.

Але в понеділок міністерство торгівлі Китаю заявило, що підтримало угоду, і звинуватило Вашингтон у запровадженні “серії дискримінаційних та обмежувальних заходів” останніми тижнями, які підірвали Женевський консенсус та завдали шкоди “законним правам та інтересам Китаю”.

“Якщо США наполягатимуть на своєму власному шляху та продовжуватимуть шкодити інтересам Китаю, Китай продовжуватиме вживати рішучих та сильних заходів для захисту своїх законних прав”, – заявило міністерство.

Серед дій американців, згаданих у заяві, були попередження щодо використання чіпів Huawei в усьому світі, зупинка продажу програмного забезпечення для розробки чіпів китайським компаніям та скасування віз для китайських студентів.Американські чиновники, зі свого боку, вважали, що угода від 12 травня скасує експортні обмеження на рідкісноземельні елементи, які Пекін оприлюднив на початку квітня, і дедалі більше розчаровувалися повільними темпами схвалення.

Особи, поінформовані про це, повідомили, що США кілька разів приватно порушували це питання з китайськими чиновниками після Женевської угоди та попереджали Пекін про занепокоєння у Вашингтоні, і Трамп уважно стежить за ним.

Це спонукало Китай пришвидшити видачу ліцензій на деякі поставки рідкісноземельних елементів, що прямують до США, за словами джерела, знайомого з думкою китайського уряду, посилаючись на бюрократичні причини затримок. На думку джерела, ця видача запобігла повному зриву торговельного перемир'я.

Хоча Китай схвалив майже десяток поставок рідкоземельних елементів до США, ще десятки заявок залишалися під питанням, за словами особи, близької до США.

“Те, що вони приховують деякі продукти, які вони погодилися випустити під час нашої угоди, можливо, це збій у китайській системі, можливо, це навмисно, ми побачимо після того, як президент поговорить з головою партії”, – сказав міністр фінансів Скотт Бессент в інтерв'ю CBS у неділю.

“Китай приховує продукти, які є важливими для промислових ланцюгів поставок Індії, Європи, а це не те, що робить надійний партнер”, – додав він.

Однак Бессент сказав, що впевнений, що Трамп і Сі зможуть вирішити розбіжності щодо рідкоземельних елементів під час майбутньої телефонної розмови, яка, за припущеннями деяких чиновників Білого дому, може відбутися цього тижня.