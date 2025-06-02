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У Колорадо в учасників маршу за ізраїльських заручників кинули "коктейлі Молотова", є постраждалі

У них – опіки та інші травми. 

У Колорадо в учасників маршу за ізраїльських заручників кинули "коктейлі Молотова", є постраждалі
Правоохоронці поблизу місця інциденту в Боулдері, штат Колорадо, США
Фото: EPA/UPG

Восьмеро людей отримали поранення в неділю під час нападу на марш, що проходив на підтримку ізраїльських заручників у штаті Колорадо, США.

Про це пишуть ВВС та Reuters.

Зазначається, що 45-річний чоловік вигукнув "Вільна Палестино!" та кинув пляшки із запальною сумішшю ("коктейлями Молотова") в натовп у Боулдері, штат Колорадо, де проходила демонстрація на згадку про ізраїльських заручників, які залишаються в Газі.

Спочатку писали про шістьох постраждалих віком від 67 до 88 років, яких доставили до лікарень. Щонайменше один з постаржалих перебував у критичному стані. Згодом у ВВС повідомили, що постраждали восьмеро людей. Постраждалих лікують від опіків та інших травм.

Підозрюваного, 45-річного Мохамеда Сабрі Солімана, громадянина Єгипту, взяли під варту. Правоохоронці кажуть, що він діяв сам. 

У ФБР назвали це "цілеспрямованим актом насильства", там розслідують випадок як акт тероризму. 

Напад стався під час заходу, організованого "Run for Their Lives", організацією, що займається приверненням уваги до заручників, захоплених після нападу ХАМАС на Ізраїль у 2023 році.

Організатори кажуть, що такі акції проводяться щотижня.

  • У Вашингтоні нещодавно застрелили двох співробітників ізраїльського посольства. Нападник після стрілянини вигукував гасла про вільну Палестину. 
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