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Шторми спричини хаос у низці районів Німеччини

Зокрема, у західній землі Північний Рейн-Вестфалія шторми затопили підвали та вулиці, а також вирвали дерева з корінням.

Сильні грози, проливні дощі та град, а також поривчастий вітер спричинили хаос у деяких частинах Німеччини протягом вихідних, повідомляє DW.

Зокрема, у західній землі Північний Рейн-Вестфалія шторми затопили підвали та вулиці, а також вирвали дерева з корінням.

Протягом кількох годин надійшло сотні викликів екстрених служб. Однак про постраждалих не повідомлялося.

“Деякі заходи просто неба довелося скасувати в стислі терміни, зокрема концерт просто неба на Мюнстерплац в Ульмі в південній землі Баден-Вюртемберг та перегони 3RIDES Gran Fondo в Аахені”, ‒ зазначає видання.

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За даними Німецької метеорологічної служби (DWD), постраждали переважно південні, центральні та східні райони країни.

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