Шторми спричини хаос у низці районів Німеччини

Сильні грози, проливні дощі та град, а також поривчастий вітер спричинили хаос у деяких частинах Німеччини протягом вихідних, повідомляє DW.
Зокрема, у західній землі Північний Рейн-Вестфалія шторми затопили підвали та вулиці, а також вирвали дерева з корінням.
Протягом кількох годин надійшло сотні викликів екстрених служб. Однак про постраждалих не повідомлялося.
“Деякі заходи просто неба довелося скасувати в стислі терміни, зокрема концерт просто неба на Мюнстерплац в Ульмі в південній землі Баден-Вюртемберг та перегони 3RIDES Gran Fondo в Аахені”, ‒ зазначає видання.
За даними Німецької метеорологічної служби (DWD), постраждали переважно південні, центральні та східні райони країни.
- Синоптики прогнозують цьогоріч ще один “завантажений” сезон ураганів у Атлантиці. Прогноз передбачає 13-19 названих штормів проти 14 штормів у звичайний сезон.