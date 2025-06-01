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У пожежі у лікарні Гамбурга загинули три особи, постраждали 50

Щонайменше одна людина перебуває у стані, що загрожує життю.

У пожежі у лікарні Гамбурга загинули три особи, постраждали 50
Фото: Steven Hutchings/dpa/picture alliance

Щонайменше троє людей загинули внаслідок пожежі, що спалахнула в лікарні в північнонімецькому місті Гамбург, пише DW.

Понад 50 людей отримали поранення, 16 з них у важкому стані. Щонайменше одна людина перебуває у стані, що загрожує життю.

Пожежа почалася невдовзі після півночі в одному з корпусів лікарні Марієн у районі Хоенфайде.

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За словами представника пожежної служби, сильний дим охопив усі поверхи будівлі.

Пожежа спалахнула в кімнаті відділення геріатричної допомоги на першому поверсі будівлі. Її причина наразі невідома.

Для гасіння пожежі та евакуації пацієнтів лікарні спрямували великий контингент рятувальників. Рано вранці неділі влада повідомила, що пожежу загасили.

За словами чиновників, пацієнтів, які перебували в постраждалій будівлі, евакуювали.

Деякі постраждалі пацієнти перебували у відділенні невідкладної допомоги лікарні, а інших доставили до найближчих лікарень.

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