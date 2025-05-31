ХАМАС відреагував на останню пропозицію США щодо припинення вогню в Газі

Терористи мають звільнити 10 живих ізраїльських заручників і передати тіла ще 18.

Ізраїльський авіаудар на захід міста Газа, 16 травня 2025 року

ХАМАС заявив, що дав відповідь на останню пропозицію США щодо припинення вогню в Газі, яка передбачає звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в’язнів, передає Bloomberg.

Цю відповідь передали спецпредставнику США Стіву Віткоффу. «Пропозиція спрямована на досягнення постійного припинення вогню, повного виведення військ з Смуги Гази та забезпечення надходження допомоги до нашого народу», - йдеться у заяві ХАМАС.

Згідно з заявою, у межах угоди терористична організація має звільнити 10 живих ізраїльських заручників і передати тіла ще 18 в обмін на узгоджену кількість палестинських ув’язнених.