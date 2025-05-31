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ХАМАС відреагував на останню пропозицію США щодо припинення вогню в Газі

Терористи мають звільнити 10 живих ізраїльських заручників і передати тіла ще 18.

ХАМАС відреагував на останню пропозицію США щодо припинення вогню в Газі
Ізраїльський авіаудар на захід міста Газа, 16 травня 2025 року
Фото: EPA/UPG

ХАМАС заявив, що дав відповідь на останню пропозицію США щодо припинення вогню в Газі, яка передбачає звільнення ізраїльських заручників в обмін на палестинських в’язнів, передає Bloomberg.

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Цю відповідь передали спецпредставнику США Стіву Віткоффу. «Пропозиція спрямована на досягнення постійного припинення вогню, повного виведення військ з Смуги Гази та забезпечення надходження допомоги до нашого народу», - йдеться у заяві ХАМАС.

Згідно з заявою, у межах угоди терористична організація має звільнити 10 живих ізраїльських заручників і передати тіла ще 18 в обмін на узгоджену кількість палестинських ув’язнених.

  • Раніше Ізраїль погодився на американську пропозицію про припинення вогню, яка, за словами ізраїльських чиновників, передбачає 60-денну паузу в бойових діях і відновлення розподілу гуманітарної допомоги під егідою ООН.
  • Напередодні стало відомо, що палестинське угруповання не підтримає запропонований Сполученими Штатами формат перемир'я з Ізраїлем.
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