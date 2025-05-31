Індія вперше підтвердила втрату винищувачів у зіткненнях із Пакистаном

Індійські військові підтвердили втрату своїх винищувачів у зіткненнях з Пакистаном у травні, але заперечують збиття шести індійських військових літаків.

Про це пише Bloomberg.

"Важливо не те, що літак збився, а чому це сталося", – сказав начальник Генерального штабу оборони Індії Аніл Чаухан у суботу під час участі в діалозі "Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Він назвав заяви Пакистану про те, що він збив шість індійських військових літаків, неправдивими, хоча й відмовився уточнити, скільки літаків втратила Індія.

"Найприємніше те, що ми змогли зрозуміти тактичну помилку, яку ми зробили, виправити її, виправити, а потім знову застосувати її через два дні та знову здійснити політ усіма нашими літаками, цілючись на великі відстані", – зазначив начальник Генштабу Індії.

Раніше цього місяця прем'єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф заявив, що його країна збила шість індійських винищувачів.

Чаухан відмовився коментувати твердження президента Дональда Трампа про те, що США допомогли запобігти ядерній війні, але назвав надуманим припущення, що будь-яка зі сторін була близька до застосування атомної зброї. Він наголосив, що канали зв’язку з Пакистаном завжди були відкриті для контролю ситуації.

Чаухан також применшив значення заяв Пакистану про ефективність зброї, розгорнутої з Китаю та інших країн, заявивши, що вона не спрацювала.

"Нам вдалося завдати точних ударів по добре захищених аеродромах Пакистану на глибині 300 кілометрів з точністю до метра", – сказав начальник індійських військових сил.

Чаухан заявив, що припинення бойових дій триває і залежатиме від дій Пакистану в майбутньому.