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Моді виключив будь-які переговори з Пакистаном

Прем'єр-міністр Індії пообіцяв змусити економіку та армію Пакистану заплатити за будь-яку агресію на індійській землі.

Моді виключив будь-які переговори з Пакистаном
Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виключив будь-які переговори з Ісламабадом і пообіцяв змусити економіку та армію Пакистану заплатити за будь-яку агресію на індійській землі, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що напруженість між південноазійськими сусідами залишається високою через місяць після смертельних нападів у Кашмірі.

“Не буде жодної торгівлі чи переговорів з Пакистаном. За кожен теракт Пакистану доведеться заплатити високу ціну. І цю ціну заплатить армія країни та її економіка”, – сказав Моді на заході в Раджастані в четвер. 

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Ядерні держави на початку цього місяця були близькі до тотальної війни, вдаючись до військових ударів, перш ніж було встановлено нестабільне перемир'я. Торгівля залишається призупиненою, а дипломатичні зв'язки сильно напружені.

Конфлікт розпочався після того, як 22 квітня озброєні люди відкрили вогонь по туристах у Кашмірі, вбивши до 26 людей в одному з найгірших нападів на цивільних жителів у спірному регіоні. Нью-Делі назвав цю різанину актом тероризму, організованим Пакистаном. Лідери в Ісламабаді заперечують свою причетність.

Індія також призупинила дію важливого договору про розподіл води між двома країнами. “Пакистану не буде надано воду, яка по праву належить Індії”, – сказав Моді.

Обидві країни також намагаються завоювати прихильність світової громадськості, відправляючи окремі делегації по всьому світу, щоб представити свої відповідні позиції.

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