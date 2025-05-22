Біткоїн сьогодні досяг нового максимуму на передодні ухвалення Сенатом CША закону щодо криптовалют

Під час азійської сесії найбільша у світі криптовалюта злетіла понад 111 000 доларів США, перевищивши свій попередній історичний максимум.

Сьогодні біткоїн злетів до нового рекордного максимуму, підживлений оптимізмом щодо того, що Конгрес США незабаром ухвалить Закон GENIUS щодо стейблкоїнів, який має стати першою регуляторною базою за часів адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це повідомляють Euronews.

Під час азійської сесії найбільша у світі криптовалюта злетіла понад 111 000 доларів США, перевищивши свій попередній історичний максимум у понад 109 000 доларів США, встановлений під час інавгурації президента Трампа 20 січня.

Зростання спричинило не лише законодавча подія, але й збільшення інституційного інтересу. Фірма Майкла Сейлора Strategy у понеділок оголосила про чергову агресивну покупку біткойнів на суму 765 мільйонів доларів США, відтак її загальні активи перевищили 63 мільярди доларів США. Великі фінансові установи, зокрема JPMorgan Chase, Morgan Stanley та BlackRock, також розширили криптопропозиції для клієнтів.

Більше про стейблкоїни

Стейблкоїни – це криптовалюти, призначені для підтримки стабільної вартості шляхом прив’язки до таких активів, як долар США, євро або сировинні товари, зокрема золото.

Група демократів у Сенаті відмовилася від своєї незгоди із законодавством, що дозволило йому пройти ключове процедурне голосування та вселило надію на те, що Сенат ухвалить його вже цього тижня. Очікується, що законопроєкт міститиме положення, спрямовані на захист власників стейблкоїнів та регулювання потенційних зловживань для кримінального або терористичного фінансування.