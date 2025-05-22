Десятки людей зазнали травм під час мітингу в Буенос-Айресі

У столиці Аргентини Буенос-Айресі під час акції протесту під стінами Конгресу внаслідок дій правоохоронців постраждали кілька десятків людей.

Як пише Reuters, біля парламенту зібралися здебільшого пенсіонери, які вимагали від адміністрації президента Хав'єра Мілея, відомого своєю жорсткою економічною політикою, підвищення соціальних виплат.

Просто під час мітингу аргентинський Конгрес за ініціативи партії Мілея провалив голосування за два законопроєкти, які передбачали зростання пенсій та збереження пільг для пенсіонерів. Розлючений натовп почав кричати та скандувати з новою силою, після чого поліція за допомогою кийків та щитів відтіснила їх далі від владної будівлі.