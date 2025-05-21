У Німеччині затримали п'ятьох підлітків – ймовірних членів антимігрантської терористичної групи

Молодих людей підозрюють у створенні правоекстремістського терористичного угруповання та підготовці нападів на біженців та політичних опонентів.

Німецька поліція у середу, 21 травня, затримала п'ятьох осіб, яких підозрюють у створенні терористичного осередку. На думку слідства, вони планували напади на біженців та політичних опонентів, передає DW.

Затримання відбулися під час рейдів у федеральних землях Мекленбург – Передня Померанія, Бранденбург та Гессен. Вік затриманих – від 15 до 18 років. Підлітки дотримуються ультраправих поглядів. Екстремістське угруповання, до якого вони належали, називається "Остання хвиля оборони".

За повідомленням Федеральної прокуратури Німеччини, метою групи було підірвати демократичну систему ФРН за допомогою актів насильства, насамперед проти мігрантів та тих, хто не погоджується з їхньою ідеологією. Дещо вже намагалися здійснити. У жовтні 2024 року вони підпалили будівлю культурного центру в Альтдеберні, а в січні цього року розбили вікно у гуртожитку для біженців у Шмелльні та намагалися кинути всередину піротехніку, проте пожежі не сталося. Повідомляється також, що підлітки планували підпал гуртожитку для біженців у Зенфтенберзі.

Молодим людям висунуто звинувачення у спробі вбивства, підпалу та пошкодженні майна, а також у пособництві та підбурюванні до цих злочинів.

За даними слідства, члени "Останньої хвилі оборони" спілкувалися переважно через чати в інтернеті. Крім загального чату, існують також чати по федеральних землях та регіонах. Кожен бажаючий вступити до групи мав довести свою відданість її ідеології, виклавши відеозапис свого злочину - наприклад, побиття мігранта, підпалу або малювання свастики. У чатах вихваляється націонал-соціалізм і пропагується масове насильство.

Загалом у чатах угруповання зареєстровано близько 200 користувачів. Особи багатьох із них поки що не встановлені. Наприкінці квітня 2025 року генеральний прокурор ФРН узяв розслідування під особистий контроль та класифікував групу як терористичну організацію.

Міністр юстиції Стефані Хубіг назвала "особливо насторожуючим" те, що на момент заснування угруповання усі затримані були неповнолітніми. "Це тривожний знак: він показує, що тероризм не знає віку", - сказала вона.