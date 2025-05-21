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Унаслідок вибуху бомби в шкільному автобусі у Пакистані загинуло щонайменше п'ять людей

В автобусі перебувало близько 40 школярів, він вибухнув сьогодні зранку недалеко від віддаленого міста Хуздар.

Унаслідок вибуху бомби в шкільному автобусі у Пакистані загинуло щонайменше п'ять людей
Ілюстративне фото
Фото: picture alliance/ZUMAPRESS.com

Внаслідок вибуху бомби в шкільному автобусі в регіоні Белуджистан у Пакистані загинуло щонайменше п'ять людей, десятки отримали поранення, повідомляє BBC.

В автобусі перебувало близько 40 школярів, коли він вибухнув сьогодні зранку недалеко від віддаленого міста Хуздар. Троє з п'яти загиблих – діти, повідомила поліція. На фотографіях, що поширюються в соціальних мережах, видно обвуглені уламки великого автобуса і розкидані навколо нього рюкзаки.

Поки що жодна група не взяла на себе відповідальність за інцидент, але Белуджистан, неспокійна провінція на південному заході країни, вже давно страждає від конфліктів та порушень прав людини.

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Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві засудив інцидент як “чисте варварство”, назвавши нападників “звірами, які націлилися на дітей” у спробі дестабілізувати країну.

Військові країни звинуватили сусідню Індію та її посередників у Белуджистані в організації вибуху, хоча доказів цього немає.

Пакистан та Індія щойно оговтуються від смертоносного двотижневого конфлікту, спричиненого нападом бойовиків на туристів в Кашмірі, що перебуває під управлінням Індії.

Пакистан заперечував свою причетність до цих нападів, але Індія завдала серії ударів по об'єктах у Пакистані та Кашмірі, що є під управлінням Пакистану.

Раніше в березні майже 21 цивільна особа та чотири військовослужбовці загинули під час облоги поїзда у віддаленому районі Сібі в Белуджистані. Цей напад здійснила Армія визволення Белуджистану (BLA) ‒ сепаратистська група, яка веде багаторічний повстанський рух за незалежність. Пакистанська влада, а також кілька західних країн, зокрема Велика Британія та США, визнали BLA терористичною організацією.
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