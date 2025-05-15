Індія закликала МАГАТЕ взяти під контроль ядерну програму Пакистану

Міністерство закордонних справ Пакистану у відповідь назвало заяву Сінгха «проявом невпевненості та розчарування Індії».

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії має взяти під нагляд ядерну зброю Пакистану, передає Reuters.

Під час виступу перед військовими Сінгх назвав Пакистан «безвідповідальною» та «ізольованою» країною.

Його заява пролунала через кілька днів після того, як Індія та Пакистан завершили найбільш серйозне протистояння.

Міністерство закордонних справ Пакистану у відповідь назвало заяву Сінгха «проявом невпевненості та розчарування Індії» через «ефективне стримування агресії звичайними засобами» з боку Пакистану.