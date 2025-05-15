Індія закликала МАГАТЕ взяти під контроль ядерну програму Пакистану

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії має взяти під нагляд ядерну зброю Пакистану, передає Reuters.
Під час виступу перед військовими Сінгх назвав Пакистан «безвідповідальною» та «ізольованою» країною.
Його заява пролунала через кілька днів після того, як Індія та Пакистан завершили найбільш серйозне протистояння.
Міністерство закордонних справ Пакистану у відповідь назвало заяву Сінгха «проявом невпевненості та розчарування Індії» через «ефективне стримування агресії звичайними засобами» з боку Пакистану.
- Минулого тижня Індія завдала ударів по об'єктах, які вона назвала «терористичними таборами» на території Пакистану. Це стало відповіддю на напад у Кашмірі, внаслідок якого загинули 26 осіб.
- Індія звинуватила Ісламабад у підтримці нападу. Пакистан відкинув звинувачення, після чого сторони обмінялися ракетними і безпілотними атаками. Перемир’я було досягнуто в суботу.
- Індія і Пакистан стали ядерними державами після взаємних ядерних випробувань у 1998 році. Їх тривале протистояння зробило Південну Азію одним із найнебезпечніших регіонів з точки зору ризику ядерного конфлікту.