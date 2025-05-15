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Індія закликала МАГАТЕ взяти під контроль ядерну програму Пакистану

Міністерство закордонних справ Пакистану у відповідь назвало заяву Сінгха «проявом невпевненості та розчарування Індії».

Індія закликала МАГАТЕ взяти під контроль ядерну програму Пакистану
Раджнатх Сінгх і Нарендра Моді
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони Індії Раджнатх Сінгх заявив, що Міжнародне агентство з атомної енергії має взяти під нагляд ядерну зброю Пакистану, передає Reuters.

Під час виступу перед військовими Сінгх назвав Пакистан «безвідповідальною» та «ізольованою» країною.

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Його заява пролунала через кілька днів після того, як Індія та Пакистан завершили найбільш серйозне протистояння.

Міністерство закордонних справ Пакистану у відповідь назвало заяву Сінгха «проявом невпевненості та розчарування Індії» через «ефективне стримування агресії звичайними засобами» з боку Пакистану.

  • Минулого тижня Індія завдала ударів по об'єктах, які вона назвала «терористичними таборами» на території Пакистану. Це стало відповіддю на напад у Кашмірі, внаслідок якого загинули 26 осіб. 
  • Індія звинуватила Ісламабад у підтримці нападу. Пакистан відкинув звинувачення, після чого сторони обмінялися ракетними і безпілотними атаками. Перемир’я було досягнуто в суботу.
  • Індія і Пакистан стали ядерними державами після взаємних ядерних випробувань у 1998 році. Їх тривале протистояння зробило Південну Азію одним із найнебезпечніших регіонів з точки зору ризику ядерного конфлікту.
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