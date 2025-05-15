Зеленський про переговори на найвищому рівні для припинення вогню: "Я тут. Ми готові до прямих перемовин"

Україна не втрачатиме можливості домовитися про припинення вогню, тому відправляє своїх представників до Стамбула на зустріч із росіянами. Про це український президент Володимир Зеленський сказав на брифінгу в Анкарі.
Зеленський нагадав, що перемовини про припинення вогню відбувалися і раніше на різних майданчиках. Зокрема, в Саудівській Аравії, де були представники і України, і Росії, які не зустрічалися один з одним.
"Я вважаю, що всі сторони повинні демонструвати готовність до перемовин. Я вважаю, що першим кроком повинно бути безумовне припинення вогню. Якщо безумовне припинення вогню можливо зробити сьогодні на рівні технічних груп, без лідерів – немає запитань, можна не зустрічатись. Як ми чули, безумовне припинення вогню – такі речі повинні вирішуватись на прямих перемовинах лідерів – я тут. Ми готові до прямих перемовин", – сказав Зеленський.
Президент сказав, що ми не можемо бігати по всьому світу і шукати Путіна. Він відчуває неповагу Росії, бо немає ні часу зустрічі, ні порядку денного, ні представництва Росії на високому рівні. І це неповага не лише до України, а і до США і Туреччини.
- Путін на переговори з Україною до Туреччини не прилетів. Американський президент Дональд Трамп вважає, що це пов'язано з тим, що не прилетів він.