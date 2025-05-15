Зеленський відправляє українську делегацію в Стамбул на переговори з росіянами

Делегацію очолить міністр оборони. Не вся українська делегація, що полетіла до Туреччини, поїде до росіян: не буде керівника Генштабу і голови СБУ.

Український президент Володимир Зеленський вирішив відправити до Стамбула на зустріч із росіянами українських представників. Про це він сказав за результатами переговорів з Реджепом Таїпом Ердоганом на пресконференції в Анкарі. Мандат для переговорів – обговорення припинення вогню. Зустріч може відбутися як у четвер, так і в п'ятницю.

Хоча Росія представлена на низькому рівні, президент вирішив надіслати перемовників – з поваги до президента США Дональда Трампа, який наполягав на зустрічі, і з поваги до турецького президента. Але до Стамбула полетить не вся українська делегація.

Україну сьогодні в Туреччині представляли міністр оборони, голова Офісу президента, керівник Генштабу, голова СБУ, представники всіх розвідок. Туреччина зустріла Україну на такому самому, найвищому рівні.

"Після того як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони дуже несерйозно ставляться до перемовин. Ми не бачимо серед присутніх тих, хто дійсно ухвалює рішенян. Хоча це була пропозиція руських до прямих перемовин. Але тим не менш, незважаючи на достатньо низький рівень російської делегації, але з поваги до президента Трампа, високо рівня делегації Туреччини і президента Ердогана і все ж таки бажаючи спробувати досягти перших кроків деескалації, я вирішив відправити в Стамбул нашу делегацію. Але не всіх", – сказав він.

Делегацію очолить міністр оборони Рустем Умєров. Хоча контрпартнера для нього там не буде. Будуть зустрічі не лише з росіянами, а і американцями і представниками Туреччини. Українська делегація залишатиметься в Туреччині і завтра. Зараз час зустрічі ще не відомий.

Сам Зеленський не отримував сигналів від Дональда Трампа, що він може завтра відвідати Туреччину, аби прилетів Путін.