ВАКС не зміг провести засідання в справі ВіЕйБі Банку Бахматюка

Низка захисників та обвинувачений Дмитро Жук не з'явилися до суду.

Сьогодні, 15 травня, у Вищому антикорупційному суді не відбулося судове засідання у справі "ВіЕйБі Банку" щодо ймовірного незаконного заволодіння 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Зазначається, що низка захисників та обвинувачений Дмитро Жук не з'явилися до суду. Причинами неявки назвали перебування частини захисників та Жука в касації, хоча розгляд справи там призначений на 14:30, а у ВАКС - на 12:30.

Колегія суддів ВАКС у складі Маркіяна Галабали, Віктора Ногачевського та Інни Білоус вирішила звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (КДКА) для порушення питання дисциплінарної відповідальності захисників.

У ЦПК висловили сумнів, що такі звернення вплинуть на деяких адвокатів, адже зазвичай КДКА відмовляється їх карати.

"У результаті адвокати продовжують не з’являтися на засідання і в більшості випадків йдеться про навмисне затягування розгляду, аби обвинувачені уникнули відповідальності через сплив строків давності. При цьому судді фактично не мають дієвих інструментів, щоб забезпечити участь адвокатів у засіданнях", - наголосили в ЦПК.

Що відомо про справу

Розслідування справи VAB банку почалося в 2016 році і тривало до липня 2021 року. За версією слідства, за місяць до банкрутства VAB банк звернувся за фінансовою підтримкою в НБУ і отримав 1,2 млрд гривень стабілізаційного кредиту під заставу нерухомості, реальна вартість якої становила всього 72,62 млн гривень. Гроші виділили, хоча банк не мав усіх потрібних документів, таких як програма фінансового оздоровлення.

Через 40 днів після отримання грошей VAB банк було визнано неплатоспроможним, і гроші він так і не повернув.

У листопаді 2019 року НАБУ повідомило про підозру 10 особам у заволодінні стабкредитом. Серед підозрюваних - колишній власник банку Олег Бахматюк, колишній глава правління VAB Денис Мальцев, ексглава наглядової ради VAB Наталія Василюк, колишній заступник голови НБУ Олександр Писарук і інші.

На початок жовтня 2014 року VAB Банк за розміром активів займав 16-те місце (24 млрд грн) серед 166 банків, що діяли в країні. 20 березня 2015 року НБУ вирішив відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ВіЕйБі Банк (VAB банк, Київ).