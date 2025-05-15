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У Кремлі заявили, що Путіна на переговорах не буде

Росія тягнула з відповіддю. 

У Кремлі заявили, що Путіна на переговорах не буде
Фото: EPA/UPG

Російський керманич Володимир Путін не поїде на переговори з Україною до Стамбула. Про це вранці 15 травня, в день перемовин, заявив його речник Дмитро Пєсков, передає Суспільне. 

Раніше повідомляли про прибуття російської делегації до Стамбула. До групи під головуванням путінського помічника Володимира Мединського увійшли заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін.

Український президент Володимир Зеленський, який викликав Путіна на особисту зустріч після того, як кремлівський очільник назвав місце і дату переговорів, перебуватиме з візитом у Туреччині. Він матиме переговори з турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом.

Склад української делегації офіційно поки не оголошували. За даними Суспільного, з візитом до Туреччини полетять міністри закордонних справ і оборони, голова Офісу президента і заступники. Але невідомо, чи вони братимуть участь у зустрічі з росіянами. 

Деталі про переговори, що відбудуться сьогодні, читайте в онлайні. 
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