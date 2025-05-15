Трамп може приїхати до Туреччини в п'ятницю, "якщо буде доречно"

Американський президент не може точно сказати, поїде він, чи ні.

Американський президент Дональд Трамп сказав, що міг би приїхати до Туреччини в п'ятницю, 16 травня, на переговори України із Росією. Цю заяву передає The Guardian із посиланням на інформацію Reuters. Перемовини між Україною і Росією заплановані не на п'ятницю, а на сьогодні. Як передає Sky News, Трамп під час спілкування з журналістами поставив запитання: для чого до Туреччини їхати Путіну, якщо не їде він?

Трамп "не думає, що для Путіна було можливим поїхати, якщо мене там не буде". Зараз американський президент перебуває в Катарі, куди прибув після відвідування Саудівської Аравії.

За даними журналістів, український президент Володимир Зеленський вирішуватиме стосовно перемовин із росіянами після того, як проведе зустріч із турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. Держсекретар США Марко Рубіо, який нині перебуватиме з візитом у Туреччині, заявив тим часом, що США хочуть побачити прогрес у мирному процесі протягом декількох наступних днів.

Рубіо впевнений, що військовим шляхом війну в Україні закінчити не вдасться.

Переговори з Росією 15 травня

За даними Wall Street Journal, припинення вогню на 30 днів – єдина тема, яку Україна готова обговорювати з російською делегацією сьогодні.

Вимогу припинити вогонь на 30 днів лідери країні "коаліції охочих" висунули Росії ще 10 травня. Вони повідомили, що якщо Росія з 12 травня не піде на це, то країни ЄС у координації з США застосують нові санкції. Росія на це не пішла.

Президент Володимир Зеленський, відповідаючи на "запрошення" російського президента на переговори 15 травня в Стамбулі сказав, що чекатиме там на нього особисто. Кремль три дні не називав, хто від нього поїде на переговори, а вчора увечері оприлюднив список прізвищ: Путіна немає, є делегати, які представляли Росію на перемовинах 2022-го року.

Зеленський казав, що якщо Путін не хоче їхати на зустріч із ним, то нехай повністю припиняє вогонь, і тоді говоритимуть делегати.

Дональда Трампа також запрошував український президент. Саме Трамп вимагав від України негайно погодитися на пропозицію Путіна провести перемовини між країнами 15 числа. Трамп не виключав, що може поїхати, але вчора Вашингтон сказав, що цього не відбудеться.

Від США в Туреччині буде Марко Рубіо. Не виключено, що будуть представники ЄС.