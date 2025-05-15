Естонія намагалася затримати підсанкційний нафтовий танкер, який прямував до Росії

Військові не піднялися на борт судна, коли танкер відмовився співпрацювати, а натомість супроводжували його до російських вод.

Естонія намагалася затримати нафтовий танкер Jaguar, який перебувавши під санкціями Великої Британії, прямував до Росії, пише Reuters з посиланням на ВМС Естонії.

Таллінн заявив, що судно незаконно плавало без прапора. Військові не піднялися на його борт, коли той відмовився співпрацювати, а натомість супроводжували його до російських вод.

Jaguar, яке Велика Британія додала до свого списку санкцій минулої п'ятниці, є одним із приблизно 100 судів у "тіньовому флоті" Росії. Зазвичай вони не регулюються та не страхуються традиційними західними організаціями.

Судно перебувало поблизу острова Найссаар, біля Таллінна, коли ВМС Естонії зв'язалися з ним по радіо о 15:30 за Гринвічем у вівторок, повідомив Reuters командир Іво Варк. Оскільки воно пливло без ознак національності, Естонія “була зобов'язана перевірити документи та правовий статус судна”.

“Судно відмовилося співпрацювати і продовжило рух у бік Росії... з огляду на відсутність у судна громадянства застосування сили, включно з висадкою на судно, вважалося зайвим”, ‒ додав він. Естонський патруль супроводжував Jaguar доти, доки він не досяг російських вод, додав Варк.

У четвер Jaguar стояв на якорі поблизу російського порту Приморськ, як показали дані Marine Traffic. Він був там зазначений під прапором центральноафриканської країни Габон.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна заявив, що Росія “має зіткнутися з жорсткішими та швидшими санкціями” у відповідь.

Під час інциденту 11 квітня Естонія затримала та взяла на борт нафтовий танкер Kiwala, що прямував до Росії, звинувативши його у плаванні без дійсного державного прапора. Танкер співпрацював і його звільнили через два тижні.