Спікер Палати представників США захистив плани Трампа прийняти літак від Катару

Літак може тимчасово використовуватися як Air Force One до завершення оновлення основного президентського борту.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не бачить етичних проблем у планах президента Дональда Трампа прийняти в дар розкішний літак Boeing 747-8 від уряду Катару, передає Bloomberg.

«Наскільки я розумію, це не особистий подарунок президентові, це подарунок Сполученим Штатам. Інші країни постійно дарують нам подарунки», — сказав Джонсон журналістам.

За інформацією ЗМІ, літак може тимчасово використовуватися як Air Force One до завершення оновлення основного президентського борту.

Джонсон також додав, що бізнес-зв’язки родини Трампа в регіоні «повністю відкриті» і що «вони не намагаються нічого приховати».

Ця заява пролунала на тлі критики з боку демократів через закордонний тур Трампа до Саудівської Аравії, Катару та ОАЕ, де його компанія Trump Organization веде нові проєкти, зокрема, в Дубаї, Ер-Ріяді та Катарі.

Конгресмен-демократ від Іллінойсу Шон Кастен назвав елітний подарунок «очевидним порушенням Конституції», яка забороняє федеральним посадовцям приймати подарунки від іноземних держав без згоди Конгресу.

«Це подарунок, який він приймає. Конгрес має повноваження здійснювати нагляд і забезпечувати дотримання Конституції. Спікер Джонсон відмовляється це робити», — сказав Кастен.

Сенатор-демократ Дік Дурбін звернувся до генерального прокурора Пем Бонді з проханням надати юридичне обґрунтування, яке, за його словами, було використано для легалізації прийняття літака.

Адміністрація Трампа не коментує умови угоди, однак, за даними американських та катарських чиновників, передання літака перебуває на фінальній стадії узгодження.