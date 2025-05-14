Білий дім: Трамп підписав з Катаром угоду щодо економічного обміну на суму щонайменше 1,2 трлн доларів

Також були підписані угоди в галузі оборони.

Президент США Дональд Трамп підписав угоду з Катаром про створення економічного обміну вартістю щонайменше 1,2 трлн доларів.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

“Президент Трамп також оголосив про економічні угоди на загальну суму понад 243,5 млрд доларів між Сполученими Штатами та Катаром, включаючи історичний продаж літаків Boeing та двигунів GE Aerospace компанії Qatar Airways”, - йдеться у повідомленні.

В Білому домі розповіли подробиці щодо підписаних контрактів:

Boeing та GE Aerospace отримали знакове замовлення від Qatar Airways на суму 96 млрд доларів на придбання до 210 літаків Boeing 787 Dreamliner та 777X американського виробництва з двигунами GE Aerospace. Ця угода підтримуватиме 154 тис. робочих місць у США щорічно.

McDermott має міцне партнерство з Qatar Energy у розвитку критично важливої енергетичної інфраструктури, з сімома активними проектами вартістю 8,5 млрд доларів. McDermott є єдиним постачальником морських компонентів для розширення виробництва ЗПГ у Катарі.

Parsons успішно виграла 30 проектів вартістю до 97 млрд доларів. Ці високоцінні угоди сприяли значному зростанню компанії, підтримуючи тисячі робочих місць по всій території США.

Quantinuum завершила угоду про спільне підприємство з Al Rabban Capital. Катар інвестує до 1 млрд доларів у найсучасніші квантові технології та розвиток робочої сили, що забезпечуються спільним підприємством.

Також були підписані угоди в галузі оборони:

Raytheon забезпечила угоду на 1 млрд доларів на придбання Катаром можливостей боротьби з дронами. Ця угода робить Катар першим міжнародним клієнтом стаціонарної системи ураження малої безпілотної авіаційної системи (FS-LIDS) компанії Raytheon.

Компанія General Atomics забезпечила підписання урядами США та Катару угоди на суму майже 2 млрд доларів на придбання Катаром дистанційно пілотованого літака MQ-9B.

США та Катар підписали заяву про наміри щодо подальшого зміцнення партнерства у сфері безпеки, в якій окреслено понад 38 млрд доларів потенційних інвестицій. Йдеться, зокрема, про модернізацію бази Аль-Удейд і розвиток як протиповітряної, так і морської безпеки.

Білий дім нагадав, що США мали профіцит торговельного балансу з Катаром у розмірі 2 млрд доларів у 2024 році та мають позитивний торговельний баланс з Катаром з 2003 року.

У 2024 році обсяг торгівлі між США та Катаром склав 5,64 млрд доларів, з яких 3,8 млрд доларів – експорт США, а 1,8 млрд доларів – імпорт Катару. Також Катар є 12-м за величиною партнером США з продажу військової техніки за кордоном з активними проектами на суму понад 26 млрд доларів.