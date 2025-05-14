Трамп не виключає візиту до Туреччини на переговори і не знає, чи захоче Путін їхати, якщо його не буде

Український президент раніше запросив Дональда Трампа, який підштовхнув Україну до зустріч до припинення вогню, сказавши, що всім би хотілося його там побачити.

Американський президент Дональд Трамп не знає, чи полетить російський керманич Путін на переговори з Україною до Туреччини, якщо там не буде його. Про це він сказав під час перебування в Саудівській Аравії, передає російськомовна служба BBC.

Трамп вважає, що Путін хотів би, щоб він полетів до Туреччини на перемовини. Американський президент не виключає, що все ж здійснить візит в межах турне по Близькому Сходу.

Він також додав, що "завжди розглядає" вторинні санкції проти Росії.

Зустріч Росії і України в четвер

Проігнорувавши вимогу повністю припинити вогонь з 12 травня, яку висунули лідери країн "коаліції охочих" у координації зі США, російський президент Путін вирішив запросити Україну на переговори і сам назвав дату й місце – 15 число, Туреччина.

Українська сторона сказала, що спершу має бути безумовне і повне припинення вогню, а тоді – переговори. Цю позицію підтримали європейські партнери і спецпредставник США Кіт Келлог, але не президент Дональд Трамп, який капслоком вимагав від України негайно погодитися на зустріч.

Відповідь не забарилися: український президент на зустріч погодився, і погодився провести її особисто – з Путіним.

Однак Москва не поспішає повідомляти, чи наважиться Путін приїхати. За даними WP, Росія поки що вирішила надіслати лише міністра закордонних справ Лаврова і путінського помічника Ушакова.

Тим не менше, український президент чекатиме на Путіна. А якщо він не захоче їхати, то нехай повністю припиняє вогонь, і тоді спілкуватимуться не президенти, а переговорні групи, казав український президент.

У день переговорів у Туреччині перебуватиме Марко Рубіо. The Guardian писав, що своїх представників надішле і Європа: щоб були голоси, готові передати Трампу сигнал про небажання Росії йти до миру. Однак Зеленський запрошував туди і Дональда Трампа. Трамп, який зараз здійснює візит до Саудівської Аравії, сказав, що не знає, де буде в день переговорів.