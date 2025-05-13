The Washington Post: на переговорах у Стамбулі Росію представлятимуть Лавров та Ушаков

Ймовірно, Путіна на переговорах не буде.

The Washington Post повідомляє з посиланням на високопоставленого колишнього кремлівського чиновника, хто від Росії буде присутній на переговорах у Стамбулі.

За даними джерела, Росію представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Водночас офіційний Кремль заявив, що імена учасників переговорів будуть оприлюднені, “коли президент вважатиме це за потрібне”.

Можливо Москва утримується, чекаючи, чи змінить Дональд Трамп свій графік заради присутності на переговорах.