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The Washington Post: на переговорах у Стамбулі Росію представлятимуть Лавров та Ушаков

Ймовірно, Путіна на переговорах не буде.

The Washington Post: на переговорах у Стамбулі Росію представлятимуть Лавров та Ушаков
Сергій Лавров
Фото: EPA/UPG

The Washington Post повідомляє з посиланням на високопоставленого колишнього кремлівського чиновника, хто від Росії буде присутній на переговорах у Стамбулі.

За даними джерела, Росію представлятимуть міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

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Водночас офіційний Кремль заявив, що імена учасників переговорів будуть оприлюднені, “коли президент вважатиме це за потрібне”. 

Можливо Москва утримується, чекаючи, чи змінить Дональд Трамп свій графік заради присутності на переговорах.

  • В ніч на 11 травня Путін заявив, що "пропонує відновити прямі перемовини без будь-яких додаткових умов" в найближчий четвер, 15 травня, в Стамбулі. Після цього Трамп написав, що Україна повинна негайно погодитися на пропозицію Путіна. Президент США зазначив, що принаймні сторони зможуть визначити, чи можлива угода. А якщо ні, то європейські лідери і США "знатимуть, де все знаходиться, і зможуть діяти відповідно".

  • Згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що особисто чекатиме Путіна в Стамбулі 15 травня. Втім наразі невідомо, чи відбудуться переговори на найвищому рівні.

  • Як відомо, в минулу суботу вдень лідери країн "коаліції охочих" перед засіданням у Києві опублікували спільне звернення, в якому закликали до 30-денного припинення вогню

  • А після зустрічі "коаліції охочих" у Києві всі п'ять лідерів – Володимир Зеленський, Емманюель Макрон, Фрідріх Мерц, Кір Стармер і Дональд Туск - провели телефонну розмову із президентом США Дональдом Трампом, присвячену мирним зусиллям. За результатами засідання і розмови вони закликали почати це припинення вогню з 12 травня, інакше – розширять санкції. Дональд Трамп підтримав цей план, але після заяви Путіна наполіг на зустрічі України та РФ у Туреччині 15 травня. 

  • Зазначимо, що в день переговорів у Туреччині, 15 травня, також буде знаходитися держсекретар США Марко Рубіо, який перебуватиме в Анталії. Трамп також не виключив свій візит до Туреччини. Слід зауважити, що 13 травня Трамп почав турне на Ближньому Сході.
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