Георгій Тихий, речник МЗС України: Цей тиждень — критичний для дипломатії, для всього мирного процесу

Про те, чого від 15 травня й візиту Президента України до Туреччини чекають українські дипломати і чого чекати всім українцям, та які дії узгодили європейські та американські партнери України у випадку, якщо президент РФ Володимир Путін не приїде на зустріч, речник МЗС Георгій Тихий розповів Олені Гусейновій у прямому включенні на Радіо Хартія .

“Дипломатична робота дає результат, бо ми виходимо на більш впевнені позиції”

Георгію, чого чекають дипломати від 15 травня?

Насамперед, хочу подякувати військовим за службу. Ми як дипломати спираємося на цю силу щодня, коли ведемо переговори. Без цієї сили дипломатія не могла б працювати.

Що стосується переговорів і мирного процесу: всі ці суперечливі заголовки, всі ці дипломатичні маневри, заяви, мабуть, створюють у людей абсолютний хаос.

Насправді, не хотілося б, щоб це негативно впливало, в тому числі, на військових. Я розумію, що коли з кожної праски зранку до вечора ми заявляємо про готовність до миру, який настане ось-ось, або проголошуємо режим припинення вогню, — це може справляти дезорієнтуючий ефект. Я хочу всіх запевнити, що ця вся дипломатична робота дуже складна, але спрямована на те, щоб захистити наші національні інтереси, щоби ми в цій складній дипломатичній грі витримали свою лінію.

І якщо ви подивитеся на попередні кілька місяців, як розвивався цей процес, з чого ми починали, і де ми є зараз, то побачите, що дипломатична робота дає результат, бо ми виходимо на більш впевнені позиції.

Вчора міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів два раунди важливих переговорів, перший — онлайн. У Лондоні відбулися переговори, там були ми, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Польща та Євросоюз. Проговорили, що цей тиждень — критичний тиждень насправді для дипломатії, для всього мирного процесу, й треба визначитись, як на цьому тижні ми з союзниками діємо. Наша позиція абсолютно синхронізована з усіма нашими ключовими найближчими партнерами.



Фото: МЗС

Після цього відбувся ще спільний телефонний дзвінок. Це були французи, німці, Кая Каллас від Євросоюзу і Радослав Сікорський від Польщі, держсекретар США Марко Рубіо. Це — синхронізація позиції зі Сполученими Штатами.

“Важливо — не дати нікому нас звинуватити в тому, ніби ми якось перешкоджаємо мирним зусиллям”

Не все я можу розкрити, тому що є дипломатичний процес, але можу сказати таку річ: по-перше, у всіх є розуміння, що Україна продемонструвала свою відданість цьому мирному процесу і Україна не є перешкодою для миру.

Це дуже важливо — не дати нікому нас звинуватити в тому, ніби ми якось перешкоджаємо мирним зусиллям, тому що, ви розумієте, що зараз іде така дипломатична гра: хто винуватий у війні, а хто хоче миру. Україна не хотіла цієї війни від початку. Ми не починали цієї війни. На нас напали, й Україна, як ніхто інший у світі, прагне миру. Але це має бути справедливий мир на умовах, які відповідають міжнародному праву — не ультиматум від агресора або якийсь ультиматум капітуляції. З цим пов'язані оці щоденні заяви — це треба теж пояснити людям.

Що стосується цього тижня. Що відбувається? Спочатку в суботу відбулося в Києві дуже важливе засідання Коаліції рішучих. До нас приїхали лідери Мерц, Макрон, Туск і Стармер. Разом з нашим президентом Володимиром Зеленським провели спілкування з іншими лідерами, які були онлайн, і звідти народилася ініціатива: давайте з 12 травня починаємо повний режим припинення вогню, якого Росія уникає, і це дасть можливість вести переговори просуватися на шляху до миру.



Фото: Андрій Сибіга зустріч коаліції охочих

“Росія уникає довгого режиму припинення вогню”

Ми знаємо, що Росія уникає довгого режиму припинення вогню, проголошує якісь власні односторонні — парадні, великодні, ще якісь пропагандистські режими припинення вогню, але уникає довгого. І в суботу лідери, в координації, до речі, з президентом США – а ви бачили, був дзвінок колективний від них зранку, розбудили, мабуть, президента США, але скоординували з ним позиції – і ось звідти народилася ця ініціатива: давайте з понеділка починаємо повноцінне припинення вогню. Я думаю, що Росії й диктатору Путіну було настільки незручно від цієї пропозиції, що він вночі зібрав іноземних кореспондентів і заявив, що давайте прямі переговори проводити.

Мабуть, це єдина карта, яку вони вже розігрують. На що наш президент — я думаю, це дуже сильний хід і дуже сміливе рішення — сказав: ну, добре, якщо так, то давайте тоді я прибуду особисто. Я буду особисто в Туреччині, приїжджай.

І ми бачимо, що пройшло вже майже дві доби і досі немає відповіді з російського боку. Є пошуки якихось відмазок, якісь пояснення, але відповіді немає. І от зараз головна інтрига — чи приїде російський диктатор на цю зустріч, чи злякається? Зараз, у ці хвилини, ведеться робота, в тому числі за лаштунками.

Робота у нас складна, але я хочу вас запевнити, що українська дипломатія захищає українські національні інтереси принципово.

“Вчора обговорювалися дуже конкретні кроки, які настануть, якщо Росія продемонструє, що вона не прагне миру, припинення вогню”

Що нам думати, коли Путін не приїде 15 травня?

А тут не думати треба, тут треба буде діяти і дуже активно. Тому що, якщо він не приїжджає, — він демонструє, що саме Росія є єдиним джерелом цієї війни і єдиною причиною, чому ця війна триває. Попри величезні, колосальні, втрати Росії, вони продовжують цю війну, втягують в неї Північну Корею, Іран, ще когось.

Фото: EPA/UPG Президент України Володимир Зеленський

Оце буде очевидно, якщо він злякається, продинамить, не приїде в четвер у Туреччину, злякається зустрічі з президентом Зеленським, — тоді треба буде діяти, бо тоді готові пакети санкцій, військової допомоги для України й інших речей, які мають змушувати агресора до миру і до припинення війни.

Власне, вчорашні розмови міністра закордонних справ Андрія Сибіги з колегами з Європи та США частково були присвячені саме санкціям, причому, дуже конкретним санкціям, і військовій допомозі.

Це дуже важливо, щоб це разом було: одних санкцій замало, треба і санкції, і військова допомога для України. Так от, вчора обговорювалися дуже конкретні кроки, які настануть, якщо Росія продемонструє, що вона не прагне миру, припинення вогню. Цей тиждень дійсно вирішальний, працюємо заради вас, заради наших військових, в тому числі.