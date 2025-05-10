На зустріч "Коаліції охочих" до Києва прибули президент Франції Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Туск та Стармер, а також канцлер Німеччини Мерц.

Про це повідомляє "Суспільне".

Сьогодні, 10 травня, у Києві має відбутися зустріч представників "Коаліції охочих".

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Коаліція охочих

На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.

Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами.

Лідери коаліції зустрічалися в Парижі, Брюсселі та Лондоні. Одна з головних тем для обговорення – розміщення в Україні іноземних військових, які виступали б гарантією безпеки після припинення вогню.