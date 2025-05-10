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Туск, Макрон, Мерц і Стармер прибули до Києва на зустріч "Коаліції охочих"

Сьогодні відбудеться зустріч "Коаліції охочих".

Туск, Макрон, Мерц і Стармер прибули до Києва на зустріч "Коаліції охочих"
Фото: Суспільне

На зустріч "Коаліції охочих" до Києва прибули президент Франції Макрон, премʼєри Польщі та Великої Британії Туск та Стармер, а також канцлер Німеччини Мерц.

Про це повідомляє "Суспільне".

Сьогодні, 10 травня, у Києві має відбутися зустріч представників "Коаліції охочих". 

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Коаліція охочих

  • На тлі напруги в відносинах Києва і Вашингтона Європа активізувала зусилля з забезпечення справедливого миру для України. Лідерство в цьому питанні на себе взяли Лондон і Париж. Британський прем'єр-міністр першим оголосив, що його країна готова надіслати миротворців на територію України, які повинні гарантувати безпеку після того, як Україна і Росія домовляться про припинення війни.
  • Стармер і французький президент Еммануель Макрон влаштовують зустрічі з лідерами інших країн, аби напрацювати конкретні кроки. Коаліція охочих об'єднує близько 30 країн, і хоча не всі з них готові надіслати власні війська до України, вони засвідчують підтримку цій ідеї та висловлюють бажання допомагати різними шляхами. 
  • Лідери коаліції зустрічалися в Парижі, Брюсселі та Лондоні. Одна з головних тем для обговорення – розміщення в Україні іноземних військових, які виступали б гарантією безпеки після припинення вогню.
  • У квітні до України приїздили представники держав-партнерів для обговорення розміщення контингенту. У Києві проходила зустріч з начальниками штабів країн-лідерок коаліції охочих. Французьку сторону представляв генерал Тьєррі Буркхардт, британську – адмірал Ентоні Радакін. Йдеться про гарантійний контингент, який розосередять по стратегічних точках, але не на лінії розмежування. Ці військові повинні бути гарантією безпеки після припинення вогню. У випадку повторної агресії Росії вони повинні будуть реагувати. 
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