Україна висилає двох угорських дипломатів, — МЗС

Україна висилає двох угорських дипломатів у відповідь на дії офіційного Будапешта щодо українських дипломатів.

Про це повідомляє очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

"Двоє угорських дипломатів мають залишити нашу країну протягом 48 годин. Щойно ми запросили посла Угорщини до МЗС України та вручили йому відповідну ноту", наголошує глава зовнішньополітичного відомства.

Сибіга наголошує, що Україна діє "у відповідь на дії Угорщини, виходячи з принципу взаємності та наших національних інтересів", – зазначив глава МЗС України.

Що передувало

Служба безпеки повідомила про перше в історії України затримання агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України. СБУ затримала двох агентів. Їхнім завданням був збір інформації про військову захищеність області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів.

У МЗС Угорщини заявили, що не отримували жодної інформації від СБУ щодо затримання агентурної мережі воєнної розвідки Угорщини.