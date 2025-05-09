Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Друга світова в українському кіно: пропаганда, білі плями і туманне майбутнє
Друга світова в українському кіно: пропаганда, білі плями і туманне майбутнє
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти
Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
Вчений-богослов Кирило Говорун: “На конклаві може бути сюрприз”
ГоловнаСуспільствоПодії

Сіярто наразі розглядає заяву СБУ про затримання агентів угорської розвідки як “пропаганду”

Глава МЗС Угорщини хоче “отримати якісь деталі чи офіційну інформацію”.

Сіярто наразі розглядає заяву СБУ про затримання агентів угорської розвідки як “пропаганду”
Фото: EPA

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто каже, що Будапешт поки не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів на Закарпатті, передає "Європейська правда".

"Ми зможемо щось сказати, лише якщо отримаємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю", – сказав очільник МЗС Угорщини.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

За його словами, "в Україні часто лунає антиугорська пропаганда, і в багатьох випадках вона виявлялась абсолютно необґрунтованою". 

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України заявила, що вперше в історії нашої країни викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави на Закарпатті. СБУ затримала двох агентів. Їхнім завданням був збір інформації про військову захищеність області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів.
Теми: , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies