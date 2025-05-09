Сіярто наразі розглядає заяву СБУ про затримання агентів угорської розвідки як “пропаганду”

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто каже, що Будапешт поки не отримував від Києва офіційних повідомлень про викриту мережу угорських шпигунів на Закарпатті, передає "Європейська правда".

"Ми зможемо щось сказати, лише якщо отримаємо якісь деталі чи офіційну інформацію. До того часу це слід розглядати як пропаганду, до якої варто ставитися з обережністю", – сказав очільник МЗС Угорщини.

За його словами, "в Україні часто лунає антиугорська пропаганда, і в багатьох випадках вона виявлялась абсолютно необґрунтованою".

Нагадаємо, сьогодні Служба безпеки України заявила, що вперше в історії нашої країни викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти нашої держави на Закарпатті. СБУ затримала двох агентів. Їхнім завданням був збір інформації про військову захищеність області, пошук вразливих місць у наземній і повітряній обороні, а також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів.