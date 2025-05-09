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Біля Харкова затримали ще одного інформатора російської розвідки

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

Біля Харкова затримали ще одного інформатора російської розвідки
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали біля Харкова ще одного російського інформатора. Ним виявився 38-річний місцевий прихильник рашизму, який «зливав» окупантам локації Сил оборони та чекав на захоплення всього регіону.

За матеріалами справи, фігурант потрапив у поле зору російських спецслужбістів, коли залишав коментарі на підтримку Путіна у Телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування ворожий поплічник почав збирати інформацію про пункти базування оборонців Харкова.

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Для цього він самостійно об’їжджав місцевість навколо обласного центру і приховано фіксував координати українських військ.

За наявними даними, у разі отримання розвідданих рашисти планували використати їх для підготовки повітряних ударів по регіону та спроб прориву російських ДРГ.

СБУ викрила законспірований зв’язок між інформатором та його куратором з РФ. Під час обшуку в оселі фігуранта вилучено телефон із доказами злочинів.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти підривної діяльності зловмисника на користь країни-агресора.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розташування ЗСУ з метою надання такої інформації державі-агресору);
  • ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
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