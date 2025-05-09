На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
“За 8 травня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Покровську і 1 у Костянтинівці”, – йдеться у повідомленні.
Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 9 травня.
Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено будинок.
Краматорський район. У Черкаському пошкоджено лінію електропередач. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Миколайпіллі Дружківської громади поранено людину, пошкоджено автомобіль. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку; у Миколаївці пошкоджені 5 приватних будинків.
Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.