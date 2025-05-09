Знову чорний дим: кардинали сьогодні не обрали нового Папу Римського (оновлено)
Знову чорний дим: кардинали сьогодні не обрали нового Папу Римського (оновлено)
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Як не пропустити проблеми з серцем — пояснює кардіологиня Наталія Волкова
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?
Друга світова в українському кіно: пропаганда, білі плями і туманне майбутнє
Друга світова в українському кіно: пропаганда, білі плями і туманне майбутнє
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Дрони під Москвою. Важливо бити не лише по військових заводах, а й по моралі ворога
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
У Ватикані обрали нового Папу - американця Роберта Френсіса Превоста (оновлення)
Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти
Reuters: Україна розглядає відмову від долара як референсної валюти
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення

Загалом за добу росіяни 6 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 181 людину, у тому числі 38 дітей.

На Донеччині за добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення
Фото: телеграм / Zelenskiy

На Донеччині за минулу добу внаслідок російських обстрілів 3 людини отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 8 травня росіяни поранили 3 жителів Донеччини: 2 у Покровську і 1 у Костянтинівці”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 9 травня. 

Покровський район. У Покровську поранено 2 людини, пошкоджено будинок.

Краматорський район. У Черкаському пошкоджено лінію електропередач. У Рай-Олександрівці Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Миколайпіллі Дружківської громади поранено людину, пошкоджено автомобіль. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено багатоповерхівку; у Миколаївці пошкоджені 5 приватних будинків.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies