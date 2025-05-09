Росіяни атакували з артилерії та безпілотників Нікополь і 4 громади Дніпропетровщини, постраждав літній чоловік

Пошкоджені також два приватні будинки, господарська споруда, мопед, лінії електропередачі.

Російські військові атакували Нікопольщину, внаслідок чого постраждав чоловік і є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог продовжував бити по Нікопольщині – райцентру, Покровській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій громадах. Вони потерпали від атак БпЛА та артилерії", - написав він у Telegram.

Внаслідок обстрілів постраждав 83-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Також через обстріли зайнялися гараж та господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали.

Пошкоджені також два приватні будинки, господарська споруда, мопед, лінії електропередачі.

Фото: Дніпропетровська ОВА