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Росіяни атакували з артилерії та безпілотників Нікополь і 4 громади Дніпропетровщини, постраждав літній чоловік

Пошкоджені також два приватні будинки, господарська споруда, мопед, лінії електропередачі.

Росіяни атакували з артилерії та безпілотників Нікополь і 4 громади Дніпропетровщини, постраждав літній чоловік
Нікопольщина, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російські військові атакували Нікопольщину, внаслідок чого постраждав чоловік і є руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог продовжував бити по Нікопольщині – райцентру,  Покровській, Червоногригорівській, Мирівській, Марганецькій громадах. Вони потерпали від атак БпЛА та артилерії", - написав він у Telegram.

Внаслідок обстрілів постраждав 83-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.

Також через обстріли зайнялися гараж та господарська споруда. Пожежу рятувальники приборкали.

Пошкоджені також два приватні будинки, господарська споруда, мопед, лінії електропередачі.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Нікопольщина, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОВА
Нікопольщина, наслідки обстрілів
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