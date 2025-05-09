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Росіяни вранці скинули на херсонця вибухівку, вчора поранили в області одну людину, одну вбили

Ворог продовжує "полювати" на мешканців Херсонської області дронами. 

Росіяни вранці скинули на херсонця вибухівку, вчора поранили в області одну людину, одну вбили
Фото: змі окупантів

Протягом минулої доби армія Росії вбила в Херсонській області одну людину, поранила ще одну. Ворог атакував житлові квартали.

Під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Комишани, Понятівка, Наддніпрянське, Берислав, Шляхове, Чарівне, Берегове, Кізомис, Козацьке, Зміївка, Львове, Микільське, Нововоронцовка, Новотягинка, Одрадокам'янка, Софіївка, Тягинка та місто Херсон. Про це повідомив голова ОВА Прокудін у Telegram. 

"російські військові били по житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки. Також окупанти понівечили приватні автомобілі", – йдеться у повідомленні. 

Пораненим є 63-річний чоловік у Новорайську. На нього росіяни скинули вибухівку з дрона. 

Не припинили росіяни бити по Херсону і сьогодні. Близько шостої ранку вони скинули боєприпас на 60-річного чоловіка. У потерпілого – мінно-вибухова травма і уламкові поранення ніг, він у тяжкому стані, повідомили в ОВА. 

  • Росія систематично атакує мешканців Херсонської області дронами. Окупанти буквально полюють на людей, атакують не лише їхні домівки, а й транспорт та навіть пішоходів. 
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