Папа Лев XIV: що його обрання значить для України?

«Habemus Papam!». Ці слова, що знаменують обрання нового Папи Римського , пролунали у четвер ввечері над площею Святого Петра в Ватикані. В четвертому раунді голосування конклаву було обраного 267-го Папу. Ним став 69-річний американець Роберт Превост, що обрав собі ім'я Лев XIV.

Фото: EPA/UPG Кардинал-протодиякон Домінік Мамберті проголошує з центральної лоджії базиліки Святого Петра «habemus papam» та ім’я новообраного Папи Лева XIV, Ватикані, 8 травня 2025 р.

«Habemus Papam!». Ці слова, що знаменують обрання нового Папи Римського, пролунали в четвер ввечері над площею Святого Петра в Ватикані. В четвертому раунді голосування конклаву було обраного 267-го Папу. Ним став 69-річний американець Роберт Превост, що обрав собі ім'я Лев XIV.

Фото: EPA/UPG Новообраний Папа Лев XIV, кардинал Роберт Френсіс Превост із США, благословляє вірних із центральної лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані, 08 травня 2025 р.

Звичайно, той факт, що Превост є американцем за походженням, одразу ж підштовхнув чимало світських коментаторів дійти висновку, що його зовнішньополітична лінія збігатиметься з політикою Дональда Трампа і що обрання американця на папський престол (що сталося вперше в історії) є перемогою MAGA. Насправді, це абсолютно не відповідає дійсності (хоча сам Трамп, поза сумнівами, намагатиметься представити своїм виборцям обрання Лева XIV як власну перемогу).

Незважаючи на спільність географії, Лев XIV і Дональд Трамп кардинально різняться світоглядно. Перший є вихідцем з чернечого ордену августинців, база якого – розвиток освіти та науки. Саме через таку оптику Роберт Превост, який починав свій шлях як математик, сприймає світ. Тут не має нічого спільного з «теоріями змови», які зараз є вельми популярні в нових умовах.

Чи мали США зацікавленість якщо не у впливі на сам процес виборів Папи, то точно – на його результати? Звичайно, що так. Чи мала такий інтерес Росія? Чи робила відповідні спроби? Ясно, що так. Адже Ватикан – це не просто про 1.3. мдрд віруючих католиків по всьому світу, а й про глобальну політику. В якій слово Папи, а не лідера якоїсь з держав може стати вирішальним (як було, скажімо, в часи так званої «Карибської кризи». Детальніше – в нашому попередньому тексті за посиланням).

Фото: EPA/UPG Білий дим з труби Сикстинської капели сповістив про обрання нового Папу на другий день свого конклаву у Ватикані, 8 травня 2025 року.

Але природа влади у Ватикані відрізняється від світської. Світського лідера обирають на 4-5 років (в середньому, якщо без форс-мажорів). Перстень Святого Петра вручається до скону віку (якщо, звісно, Папа сам не відмовиться від престолу. Як, наприклад, вчинив Бенедетикт XVI). Відповідно, критерії діють інші.

Так, кардинала Превоста не було у жодному переліку потенційних фаворитів на папство (так звані «папабіліті»). На нього не приймали ставки букмекерські контори. Очевидні фаворити на кшталт кардиналів Пароліна, Гуджеротті, інших, не пройшли випробування першими трьома турами голосувань. Конклаву знадобилось «четверте коло», щоб зробити вибір.

Більшість зі співрозмовників, що глибоко розуміються на темі і з ким LB.ua, станом на зараз, вже вдалось поспілкуватися, сходяться на думці про те, що Превост – компромісна фігура, яка не тяжіє до жодного з «великих центрів впливу». І саме це стало для Конклаву вирішальним фактором. В ситуації, коли дві півкулі – кожна у власний, своєрідний спосіб, намагається «перетягнути» Ватикан на свою сторону, папська столиця воліє триматися нейтралітету. Дослівно: «обирали людину духовну, молитовника».

Фото: EPA/UPG Вірні з прапором США радіють після оголошення імені нового Папи Лева XIVна площі Святого Петра у Ватикані, 8 травня 2025 р.

Сам Превост, який вивищився до епископа, а потім і до кардинала, за часів свого попередника – результат відповідної кадрової політики папи Франциска, який за життя встиг серйозно оновити кардинальський корпус, ввівши до його складу людей, що довгий час працювали «on the ground», відтак, мають відповідну оптику. І хоча Франциск не залишив по собі «наступника», перший публічний виступ Превоста у якості Папи вказує на те, що він не схильний радикально змінювати чинний курс. І він точно не слідуватиме в унісон з курсом Трампа. «З одного боку, Превост є вихідцем з консервативного середовища. З іншого, для нього важливі гуманістичні цінності. Зокрема, він довго працював в Перу і добре розуміє що таке права мігрантів», - коментує відомий вчений-богослов, професор університету Лойола-Мерімаунт, науковий співробітник Йельського та Колумбійського університетів Кирило Говорун. «На відміну від того ж Венса, він точно не є «політичним католиком», - додає (розлогий коментар отця Кирила можна подивитися тут).

З огляду на те, що Превост не розглядався як можливий Папа, наразі важко прогнозувати, якими будуть його перші кроки на посаді, в який спосіб він сформує своє найближче оточення. Але коли йдеться про обрання на найвищу церковну посаду «монаха, який поза політикою», в українського читача майже напевно виникнуть аналогії з літом 2014-го року, коли, після смерті керівника УПЦ МП, відомого прибічника автокефалії Володимира (Сабодана), в його крісло сів Онуфрій (Березовський). Останній мав репутацію монаха-молитовника, багато хто думав, що він зберігатиме для УПЦ МП проавтокефальний курс. Однак все виявилося з точністю до навпаки. А фактичне управління УПЦ МП перейшло до рук проросійськи налаштованого митрополита Антонія (Паканича).

Чи існують подібні ризики щодо Папи Лева XIV? Хто стане його правою рукою?

Фото: EPA/UPG Новообраний Папа Лев XIV, кардинал Роберт Френсіс Прево із США, благословляє вірних із центральної лоджії базиліки Святого Петра у Ватикані, 08 травня 2025 р.

Хто – впливатиме на його позицію щодо війни і миру, зокрема в Україні? В своїй першій офіційній промові він особливо відзначив важливість миру в усьому світі. Але що він вкладає в ці слова? Адже його попередник теж прагнув до «примиреня ворогуючих сторін». От тільки, як то кажуть, були нюанси.

На думку Кирила Говоруна, «багато вказує на те, що новий Папа буде більш проукраїнським, ніж його попередник. Хоча це і не значить, що він приділятиме «українському питанню» в публічній площині більше часу та уваги». Як мінімум, в силу свого життєвого та освітнього «бекграунду» Лев XIV точно не має особливих сентиментів до «великої руської культури», фігури Путіна тощо.