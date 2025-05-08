Головне за четвер, 8 травня: ратифікація Угоди зі США, понад 150 боєзіткнень, новий Папа Римський

Бойові дії на Донеччині, 154 бойових зіткнення, ворожі обстріли, розмова Зеленського з Трампом, черговий транш у 1 млрд євро від ЄС. Яким запам’ятається 1170-й день повномасштабної війни.

Верховна Рада ратифікувала Угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови.

"За" проголосували 338 народних депутатів. Законопроєкт проголосували за основу і в цілому.

Документ представляла віцепрем'єрка Юлія Свириденко, яка його й підписувала від імені України. Вона наголосила, що Угода враховує інтереси України, а всі надра залишаються в українській власності.

Подробиці – в новині.

Президент України Володимир Зеленський розповів про розмову з американським колегою Дональдом Трампом.

“Мав гарну розмову з президентом Трампом. Привітали наші народи з днем перемоги у Європі – перемоги над нацизмом. Привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство – по-справжньому історичного документа, який відкриває багато нових можливостей для співпраці”, - написав Зеленський.

Співрозмовники також обговорили необхідність подальших зусиль заради миру. Президент України розповів колезі ситуацією на полі бою та повідомив, що Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні, і очікує згоди Росії на цю пропозицію.

Деталі – в новині.

8 травня із димаря Сікстинської капели у Ватикані здійнявся білий дим — це означало, що 133 кардинали обрали 267-го Папу Римського, пише Vatican News.

Католицьку церкву очолить кардинал Роберт Френсіс Превост, це буде перший Папа зі США, пише CNN. За інформацією Reuters, Превост більшу частину своєї кар'єри присвятив місіонерству в Перу і загалом Південній Америці. Новий понтифік носитиме ім'я Лев XIV.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 8 травня відбулося 154 бойових зіткнення.

Понад третина боєзіткнень (55) від початку доби відбулась на Покровському напрямку.

Активні бойові дії також точились також на Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 травня – в новині.

Генеральний штаб також повідомив, що українські сили оборони відновили контроль над лісовим масивом, який російські війська називали “Берліном”.

Операцію провели бійці 13-ї бригади оперативного призначення НГУ “Хартія”, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та інші підрозділи. Йдеться про кілька квадратних кілометрів тактично важливої території на північ від Липців.

«Бойові дії тривали близько півроку. Втрати противника в цьому районі перевищили 1500 осіб. Знищено кілька сотень одиниць озброєння і техніки», – зазначили у Генштабі.

За даними командування, звільнення цієї території дозволило віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону області.

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав низку указів про присвоєння найпочеснішої державної нагороди – Героя України. Посмертно це звання присвоїли українському захиснику 59 бригади Павлові Петриченку.

Також посмертно присвоїли звання старшому солдату Анатолію Тегзі, який командував тактичною групою "Карпатської Січі". Посмертно нагородили й Володимира Тодора і Кандаурова Олександра.

Почесне звання з удостоєнням ордену "Золота зірка" отримали голова СБУ Василь Малюк, підполковник Сергій Рощин, полковник Павло Розлач, полковник Ігор Пархоменко, лейтенант Андрій Кіяненко, молодший лейтенант Олександр Гаран, майор Роберт Бровді, який керує 414 окремою бригадою "Птахи Мадяра".

МЗС України заявило, що «парадне припинення вогню» Путіна виявилося фарсом.

Відомство повідомило, що, попри заяви Путіна, російські війська продовжують наступати по всій лінії фронту.

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Україна отримала черговий транш у 1 млрд євро від ЄС з прибутків від знерухомлених російських активів.

Кошти підуть на покриття критично важливих видатків бюджету.

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Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав ЄС притягнути винних у депортації українських дітей до відповідальності.

Також Європарламент вимагає негайного припинення цих злочинів, розкриття інформації про всіх депортованих дітей та забезпечення їхнього безпечного і безумовного повернення.

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