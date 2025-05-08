Генштаб: Сили оборони звільнили лісовий масив поблизу Липців на Харківщині

Звільнення цієї території дозволило віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону області.

Українські сили оборони відновили контроль над лісовим масивом, який російські війська називали “Берліном”.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Операцію провели бійці 13-ї бригади оперативного призначення НГУ “Хартія”, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та інші підрозділи. Йдеться про кілька квадратних кілометрів тактично важливої території на північ від Липців.

«Бойові дії тривали близько півроку. Втрати противника в цьому районі перевищили 1500 осіб. Знищено кілька сотень одиниць озброєння і техніки», – зазначили у Генштабі.

За даними командування, звільнення цієї території дозволило віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону області.