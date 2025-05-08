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Генштаб: Сили оборони звільнили лісовий масив поблизу Липців на Харківщині

Звільнення цієї території дозволило віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону області.

Генштаб: Сили оборони звільнили лісовий масив поблизу Липців на Харківщині
українські бійці, фото ілюстративне
Фото: Генштаб

Українські сили оборони відновили контроль над лісовим масивом, який російські війська називали “Берліном”.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

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Операцію провели бійці 13-ї бригади оперативного призначення НГУ “Хартія”, 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка та інші підрозділи. Йдеться про кілька квадратних кілометрів тактично важливої території на північ від Липців.

«Бойові дії тривали близько півроку. Втрати противника в цьому районі перевищили 1500 осіб. Знищено кілька сотень одиниць озброєння і техніки», – зазначили у Генштабі.

За даними командування, звільнення цієї території дозволило віддалити лінію бойового зіткнення від Харкова та зміцнити оборону області.
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