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Міноборони просить допомоги у партнерів, аби перезахоронити радіоактивні відходи з джерелами іонізуючого випромінювання

Відомство утримує низку радянських «могильників» радіоактивних відходів, зокрема, джерел іонізуючого випромінювання.

Міністерство оборони України презентувало міжнародним донорам і партнерам пропозиції співпраці у сфері ядерної та радіологічної безпеки.

Про це повідомили у відомстві за підсумками засідання робочої підгрупи з ядерної та радіологічної безпеки Глобального партнерства (GPNRSWG), що відбулося у Кишиневі з ініціативи МЗС Канади.

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Заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Валерій Вебер зазначив, що посилення фізичного захисту радіаційно небезпечних об’єктів і розвиток національного потенціалу — серед пріоритетів Міноборони.

За словами Вебера, Міноброни взаємодіє з Нацгвардією та СБУ щодо запобігання терактам на ядерних об’єктах, зокрема, шляхом посилення протиповітряної оборони.

Крім того, Міноборони утримує низку радянських «могильників» радіоактивних відходів, зокрема, джерел іонізуючого випромінювання.

«Ми прагнемо здійснити перезахоронення цих відходів, але через війну потребуємо міжнародної підтримки», — зазначив представник Міноборони.

Він навів приклад проєкту 2018 року, коли в межах трастового фонду НАТО було здійснено захоронення відходів на об'єкті «Цибулеве».

  • Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї масового знищення — міжнародна ініціатива під егідою G7, до якої входить 31 країна.
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