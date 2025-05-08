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Мешканця Херсонщини за колабораційну діяльність засуджено на 12 років позбавлення волі

Слідство встановило, що чоловік добровільно пішов працювати до окупаційної “Исправительной колонии”. Після звільнення території він приховав своє минуле.

Мешканця Херсонщини за колабораційну діяльність засуджено на 12 років позбавлення волі
Фото: прокуратура

Мешканця Херсонщини за колабораційну діяльність засуджено на 12 років позбавлення волі, повідомляє прокуратура. 

У суді прокурори довели, що у червні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області, чоловік добровільно вступив до незаконного правоохоронного органу, створеного окупаційною адміністрацією – так званої «Исправительной колонии (№ 90)». Там він обіймав посаду «старшого інструктора-кінолога» та виконував обовʼязки на користь окупаційного режиму.

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Після звільнення території, приховавши своє минуле, засуджений був мобілізований до лав Збройних Сил України. Проте вже через два дні його затримали правоохоронці в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

У судовому засіданні засуджений визнав свою вину, розкаявся.
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