Мешканця Херсонщини за колабораційну діяльність засуджено на 12 років позбавлення волі, повідомляє прокуратура.
У суді прокурори довели, що у червні 2022 року, перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області, чоловік добровільно вступив до незаконного правоохоронного органу, створеного окупаційною адміністрацією – так званої «Исправительной колонии (№ 90)». Там він обіймав посаду «старшого інструктора-кінолога» та виконував обовʼязки на користь окупаційного режиму.
Після звільнення території, приховавши своє минуле, засуджений був мобілізований до лав Збройних Сил України. Проте вже через два дні його затримали правоохоронці в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.
У судовому засіданні засуджений визнав свою вину, розкаявся.