На Сумщині ліквідували незаконну врізку в нафтопровід на Великобубнівському родовищі

Тривають заходи з визначення завданих збитків і встановлення осіб, причетних до цього правопорушення

Служба безпеки ПАТ "Укрнафта" виявила та оперативно ліквідувала незаконне втручання у викидну лінію однієї зі свердловин нафтогазовидобувного управління "Охтирканафтогаз" Сумської області.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Врізка була здійснена за допомогою приварювання металевої гайки з шаровим краном. До крана було приєднано гумовий шланг високого тиску завдовжки близько 4 метрів. До іншого кінця шланга приєднана пластикова труба довжиною близько 450 м.

Труба була прокладена до закопаної в землю металевої ємності об'ємом приблизно 10 кубометрів, що знаходилась на території покинутого господарства у селі В’юнне Роменського району.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції Роменського РВП ГУНП в Сумській області, яка зафіксувала факт злочину. Наразі тривають заходи з визначення завданих збитків і встановлення осіб, причетних до цього правопорушення", – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, минулого року Укрнафта ліквідувала незаконну врізку в трубопровід на Полтавщині.