Росіяни порушили самопроголошене "путінське перемир'я"

Повітряні Сили повідомили про атаку КАБами на Сумщині.

Опівночі розпочався триденний період оголошеного в односторонньому порядку "путінського перемир'я" до дня перемоги - проте росіяни швидко його порушили.

Близько 2:45 Повітряні Сили ЗСУ на своїй сторінці у Telegram повідомили про активність ворожої тактичної авіації, яка здійснила запуски керованих авіаційних бомб по Сумщині. Менше ніж через годину атака повторилася. Близько 4 години ранку командування знову попередило прифронтові області про загрозу.

Повітряна тривога оголошувалася у Сумській області о 2:39 та на Донеччині о 4:06.

Окрім того, моніторингові канали стверджують, що росіяни не припинили бойові дії на лінії зіткнення, зокрема, обстрілювали позиції нашого війська з реактивних систем залпового вогню.