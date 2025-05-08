Ремонт захисної арки ЧАЕС після російського удару може коштувати сотні мільйонів доларів

На рахунках міжнародного фонду зараз тільки 25 мільйонів.

Збитки від російської атаки ударним безпілотником на захисну споруду Чорнобильської АЕС, що відбулася 14 лютого, можуть сягати сотень мільйонів доларів.

Як пише The Guardian, БПЛА вартістю близько 75 тисяч фунтів призвів до порушення цілісності безпечного конфайменту ЧАЕС, спорудження якого коштувало державам світу близько 1,5 мільярда доларів.

Один з інженерів захисної споруди Ерік Шміман стверджує, що ремонт є обов'язковим і може коштувати десятки, якщо не сотні мільйонів в американській валюті. Специфіка конструкції та умови праці впливають не лише на вартість, але й на терміни: відновлювати покриття доведеться кілька місяців, а можливо й більше року.

У міжнародному фонді ЧАЕС визнають, що на рахунках організації зараз бракує коштів для повноцінного здійснення робіт. Тих 25 мільйонів доларів, які є в їхньому розпорядженні, "точно не вистачить".