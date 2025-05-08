Генштаб ЗСУ: кількість боїв на фронті зросла до 117

Найгарячіше – на Покровському, Новопавлівському і Лиманському напрямках.

Станом на 16.00 8 травня відбулися 117 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від обстрілів з території РФ потерпіли прикордонні населені пункти, зокрема, Старикове, Мар’їне, Миропільське, Новодмитрівка, Петрушівка Сумської області; ударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Нова Слобода, Бруски, Бояро-Лежачі Сумської області.

На Харківському напрямку українські захисники відбили дві атаки росіян, ще одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському ворог здійснив три штурмові дії неподалік Синьківки, Степової Новоселівки та Нової Кругляківки. Наразі триває бій.

На Лиманському загарбницька армія атакувала 17 разів поблизу населених пунктів Надія, Новоєгорівка, Рідкодуб, Греківка, Новомихайлівка, Колодязі, Зелена Долина та Торське. Дотепер тривають два боєзіткнення.

Дві штурмові дії ворога зупинили українські воїни на Сіверському напрямку в районі Білогорівки та Федорівки.

На Краматорському захисники відбили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому противник п’ять разів атакував в районах Кримського та Торецька.

На Покровському окупанти здійснили 41 спробу потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 32 атаки, дев’ять боєзіткнень тривають.

На Новопавлівському ворог 19 разів атакував поблизу населених пунктів Розлив, Новосілка, Новопіль, Привільне та Бурлацьке. Три боєзіткнення продовжуються.

На Оріхівському наші оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

На Придніпровському ворог здійснив дві невдалі спроби просунутись вперед.

На Гуляйпільському агресор активних наступальних дій не проводив.

На Курському українські оборонці відбили сім атак росіян. Від початку доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув по позиціях наших військ та населених пунктах десять керованих авіаційних бомб, та здійснив 149 артилерійських обстрілів.