Нідерланди допоможуть створити у Румунії центр підготовки українського техперсоналу для F-16

Він буде діяти на тій же базі, що і Європейський центр підготовки пілотів F-16.

Нідерланди підтримають створення навчального центру для технічного обслуговування винищувачів F-16 на румунській авіабазі Фетешті, де вже діє Європейський центр підготовки пілотів F-16 (EFTC).

Про це повідомило нідерландське Міноборони.

Відповідну декларацію про наміри підписали 8 травня міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс і його румунський колега Анджел Тилвар.

Новий центр буде розташований на тій же базі, що й EFTC, й забезпечить навчання інженерів і техніків для обслуговування F-16. Нідерланди вже передали для потреб центру підготовки пілотів 18 винищувачів F-16, які також використовуються для підготовки українських пілотів.

"Українці активно використовують F-16 для захисту повітряного простору. Щодня ми бачимо, наскільки це необхідно. Для цього потрібні не лише пілоти, а й добре підготовлені фахівці з технічного обслуговування. Разом з Румунією ми робимо ще один важливий крок. Це зміцнює як підтримку України, так і обороноздатність Європи", – заявив Брекельманс.