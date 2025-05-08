"За" ратифікації за основу і в цілому проголосували 338 депутатів.

Верховна Рада ратифікувала Угоду про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. "За" проголосували 338 народних депутатів, стало відомо з трансляції Ярослава Железняка. Законопроєкт проголосували за основу і в цілому.

Документ представляла віцепрем'єрка Юлія Свириденко, яка його й підписувала від імені України. Вона наголосила, що Угода враховує інтереси України, а всі надра залишаються в українській власності.

Фото: Анна Стешенко

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія під час виступу перед голосуванням сказав, що після укладання угоди до України звернулися закордонні компанії не із США, які висловили інтерес в інвестиціях в Україну.

Фото: Анна Стешенко

Він вважає, що завдяки заходу американських компаній в Україні з'являться десятки тисяч нових робочих місць.

Серед інших, виступав і лідер "Євросолідарності" Петро Порошенко, депутати якої вимагали звіту президента про цю Угоду. Він сказав, що "не буває стратегічного партнерства без стратегічної поваги" і розкритикував те, що Раді і суспільству не показали додатки до Угоди. Також він розкритикував те, що в документі немає згадок про припинення війни і "коли буде мир".

Також виступала лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Вона сказала, що "ця Угода стоїть на позиціях національних інтересів України". За її оцінкою, документ передбачає рівноправне партнерство і започатковує "дуже потужну співпрацю" зі стратегічним партнером.

Учора Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва повторно рекомендував Верховній Раді схвалити проєкт Закону. Депутати зафіксували, що ратифікація Угоди не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом Угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї Угоди.

Як відомо, Україна і США мають напрацювати ще два документи на доповнення до підписаного минулого тижня.

Після розгляду комітетом депутати запропонували додатки згадку про те, що Угода стосується всієї території України в її міжнародно визнаних кордонах включно з морем.

Угода між Україною і США

Ідею надання доступу партнерам до корисних копалин України висловлювали ще в президентському плані перемоги, але активна робота в цьому напрямку почалася після зміни влади в США. Дональд Трамп, який неодноразово заявляв, що Штати мають отримати компенсацію за мільярди доларів допомоги, наданих українцям, схвально поставився до такої пропозиції. Щоправда, Штати на початку намагалися прописати в договорі український борг у $300 млрд – нібито стільки Україна отримала від них для боротьби з окупантами. Ці цифри не підтвердили ні Київ, ні аналітики. Зрештою, після місяців обговорень, Вашингтон визнав, що надана допомога становила близько 100 млрд доларів, а в Угоді взагалі прибрали згадки про борг.

Рамковий документ, за яким мав з'явитися детальний, збиралися підписати наприкінці лютого під час візиту Володимира Зеленського до Штатів. Підписання зірвалося в зв'язку з недружньою розмовою між президентами в Овальному кабінеті. Та попри це Україна продовжувала засвідчувати готовність до укладання угоди. Зрештою в квітні підписали рамковий документ – у онлайн-форматі, а 30 квітня – повноцінну угоду, передбачену на 10 років. Без боргів, але і без згадок про гарантії безпеки.

Угода передбачає створення спільного фонду України і США. Штати можуть робити внески як коштами, так і військовою підтримкою. Протягом перших десяти років кошти з фонду повинні реінвестувати в Україну.

Докладно про підписаний документ – в аналізі lb.ua "Угода про мінерали. Що підписали у Вашингтоні і чи ратифікує документ парламент?".