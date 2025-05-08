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​Дуда: Європа зобов'язана своєю безпекою США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни

Для Польщі кінець Другої світової війни "не означав омріяну свободу, а приніс комуністичне рабство". Тому нині це пам'ятають і роблять висновки.

​Дуда: Європа зобов'язана своєю безпекою США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Анджей Дуда у день відзначення 80-ї річниці завершення Другої світової війни наголосив на ключовій ролі США.

"Ми пам'ятаємо, що Європа зобов'язана своєю безпекою участі США, які зіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни, а потім і в період Холодної війни", - написав Дуда у соцмережі Х.

Він наголосив, що сьогодні світ потребує миру, згадавши про російську агресію проти України, конфлікт на Близькому Сході та зіткнення між Індією та Пакистаном

Дуда підкреслив, що для Польщі кінець Другої світової війни "не означав омріяну свободу, а приніс комуністичне рабство". Тому нині увільній і суверенній Польщі це пам'ятають і роблять висновки. Водночас він зазначив, що Європа завдячує своєю безпекою саме залученню США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни, а згодом - і під час холодної війни. 

"Так є і сьогодні. Тому ми хочемо зміцнювати трансатлантичні зв'язки. Це не лише дипломатичні жести. Це конкретні дії. Щоб відлякувати, не піддаватися. Щоб захистити безпеку нашу і майбутніх поколінь", – додав Дуда. 

Він закликав "до відповідальності за мир" та до "побудови світу, заснованого на силі права, а не на праві сили".

Раніше МЗС України нагадало, що Друга світова війна почалася з угоди нацистської Німеччини та Радянського Союзу, які домовилися про поділ Європи і обидві вторглися до Польщі з протилежних сторін. 

  • Вшановувати в Україні завершення Другої світової війни у Європі 8 травня почали громадські органазації на початку 2000-х. 2014 року цей формат на урядовому рівні підтримав Український інститут національної пам’яті та Міністерство культури. 
  • У 2015 році спершу указом президента, а потім законами про декомунізацію запровадили 8 травня як День пам’яті і примирення, святковий, але не вихідний день, залишивши 9 травня Днем перемоги над нацизмом, адже суспільна думка тоді не була готова відмовитися від звиклої дати. 
  • 8 травня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким 9 травня в Україні відзначають День Європи, і вніс до парламенту законопроєкт про встановлення 8 травня – Дня пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні як вихідного дня замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня.
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