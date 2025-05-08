​Дуда: Європа зобов'язана своєю безпекою США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни

Для Польщі кінець Другої світової війни "не означав омріяну свободу, а приніс комуністичне рабство". Тому нині це пам'ятають і роблять висновки.

Президент Польщі Анджей Дуда у день відзначення 80-ї річниці завершення Другої світової війни наголосив на ключовій ролі США.

"Ми пам'ятаємо, що Європа зобов'язана своєю безпекою участі США, які зіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни, а потім і в період Холодної війни", - написав Дуда у соцмережі Х.

Він наголосив, що сьогодні світ потребує миру, згадавши про російську агресію проти України, конфлікт на Близькому Сході та зіткнення між Індією та Пакистаном.

Дуда підкреслив, що для Польщі кінець Другої світової війни "не означав омріяну свободу, а приніс комуністичне рабство". Тому нині увільній і суверенній Польщі це пам'ятають і роблять висновки. Водночас він зазначив, що Європа завдячує своєю безпекою саме залученню США, які відіграли ключову роль у завершенні Другої світової війни, а згодом - і під час холодної війни.

"Так є і сьогодні. Тому ми хочемо зміцнювати трансатлантичні зв'язки. Це не лише дипломатичні жести. Це конкретні дії. Щоб відлякувати, не піддаватися. Щоб захистити безпеку нашу і майбутніх поколінь", – додав Дуда.

Він закликав "до відповідальності за мир" та до "побудови світу, заснованого на силі права, а не на праві сили".

Раніше МЗС України нагадало, що Друга світова війна почалася з угоди нацистської Німеччини та Радянського Союзу, які домовилися про поділ Європи і обидві вторглися до Польщі з протилежних сторін.

Днями президент США Дональд Трам оголосив два нових свята – День перемоги у Другій світовій війні – 8 травня і День перемоги у Першій світовій війні – 11 листопада.