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ЗМІ:Білий дім сьогодні оголосить про торговельну угоду з Британією

"Перша з багатьох", за словами Дональда Трампа.

ЗМІ:Білий дім сьогодні оголосить про торговельну угоду з Британією
Кір Стармер та Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Американські ЗМІ очікують у четвер оголошення про підписання торговельної угоди між Сполученими Штатами та Великою Британією.

Як пише Reuters, Білий дім вже анонсував пресконференцію президента Дональда Трампа в Овальному кабінеті, яка має відбутися близько 17 години за київським часом. У власній соцмережі Truth Social республіканець заявив, що розповість про "велику угоду з високоповажною країною".

Трамп переконує, що це буде "перша угода з багатьох, які будуть у майбутньому". Британія не потрапила до його списку країн, проти яких запроваджено підвищені "взаємні тарифи", оскільки імпортує зі США більше, ніж експортує. 

Очікується, що документ передбачатиме нижчі мита, особливо на сталь та автомобілі, з яких Вашингтон хоче брати підвищені 25%. 
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