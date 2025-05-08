ЗМІ:Білий дім сьогодні оголосить про торговельну угоду з Британією

Американські ЗМІ очікують у четвер оголошення про підписання торговельної угоди між Сполученими Штатами та Великою Британією.

Як пише Reuters, Білий дім вже анонсував пресконференцію президента Дональда Трампа в Овальному кабінеті, яка має відбутися близько 17 години за київським часом. У власній соцмережі Truth Social республіканець заявив, що розповість про "велику угоду з високоповажною країною".

Трамп переконує, що це буде "перша угода з багатьох, які будуть у майбутньому". Британія не потрапила до його списку країн, проти яких запроваджено підвищені "взаємні тарифи", оскільки імпортує зі США більше, ніж експортує.

Очікується, що документ передбачатиме нижчі мита, особливо на сталь та автомобілі, з яких Вашингтон хоче брати підвищені 25%.