БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
БпЛА атакували Москву – у місті закривали всі чотири аеропорти. Також атакували інші регіони (оновлено)
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Ще 205 українських захисників сьогодні повернулися з російського полону
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Росіяни обстріляли Київ балістикою
Хто очолить повоєнну Україну?
Хто очолить повоєнну Україну?
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Пакистан заявляє, що Індія майже повністю припинила потік води через греблю
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Багата нафтою провінція Канади може провести референдум про відокремлення
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
Морські дрони проти російської авіації: мінус два Су-30
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
У Києві уламки "шахедів" впали на житлові будинки. Двоє загиблих, є поранені (оновлено)
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
СБУ спільно із ДБР викрили командира батальйону на Донеччині, який "обкладав даниною" бойові виплати своїх підлеглих
ГоловнаСвіт

Данія викликала посла США через повідомлення про шпигунство у Гренландії

Депутати Гренландії навіть запропонували закрити в себе американське посольство.

Данія викликала посла США через повідомлення про шпигунство у Гренландії
міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен
Фото: Укрінформ

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен викликав американського посла після публікації The Wall Street Journal, в якій йдеться, що США посилять розвідку щодо Гренландії, передає видання DR.

«Я прочитав статтю, і вона мене дуже непокоїть. Бо ми не шпигуємо за друзями», — заявив Расмуссен в коментарі журналістам дорогою на зустріч глав МЗС у Варшаві. Він зазначив, що не може підтвердити інформацію, але реакція американської сторони була «недостатньо чіткою», що також викликає занепокоєння.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Розвідка Данії утрималась від коментарів щодо можливого шпигунства, але в письмовій заяві відомство зазначило, що на його думку, «з огляду на інтерес США і зростаючу міжнародну увагу до Гренландії, існує підвищена загроза шпигунства і впливу з боку іноземних держав як проти Данії, так і проти острова.

Голова комітету з міжнародних справ парламенту Гренландії Піпалук Лінге запропонувала розглянути можливість закриття американського консульства в Нууці.

«Гренландським політикам слід обговорити це питання. Нам треба називати адміністрацію Трампа такою, яка вона є — вовком у овечій шкурі. Чи НАТО залишилось таким самим, якщо його учасники шпигують один за одним? Я так не думаю», - заявила депутатка.

США, як відомо, відкрили консульство в Нууці у 2020 році, нещодавно його розширили.

  • Wall Street Journal писала, що США посилили збір розвідувальних даних щодо Гренландії на тлі кампанії президента Дональда Трампа з анексії острова. Минулого тижня декілька високопосадовців під керівництвом директорки Національної розвідки Тулсі Габбард звернулися до голів розвідувальних агенцій з повідомленням "про акцент на зборі інформації". 
  • Їм доручили дізнатися більше про рух за незалежність Гренландії та ставлення до видобутку там корисних копалин американцями. Також агентствам доручили знайти людей у Гренландії і Данії, які підтримують зазіхання Штатів на острів.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies