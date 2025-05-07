Данія викликала посла США через повідомлення про шпигунство у Гренландії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен викликав американського посла після публікації The Wall Street Journal, в якій йдеться, що США посилять розвідку щодо Гренландії, передає видання DR.

«Я прочитав статтю, і вона мене дуже непокоїть. Бо ми не шпигуємо за друзями», — заявив Расмуссен в коментарі журналістам дорогою на зустріч глав МЗС у Варшаві. Він зазначив, що не може підтвердити інформацію, але реакція американської сторони була «недостатньо чіткою», що також викликає занепокоєння.

Розвідка Данії утрималась від коментарів щодо можливого шпигунства, але в письмовій заяві відомство зазначило, що на його думку, «з огляду на інтерес США і зростаючу міжнародну увагу до Гренландії, існує підвищена загроза шпигунства і впливу з боку іноземних держав як проти Данії, так і проти острова.

Голова комітету з міжнародних справ парламенту Гренландії Піпалук Лінге запропонувала розглянути можливість закриття американського консульства в Нууці.

«Гренландським політикам слід обговорити це питання. Нам треба називати адміністрацію Трампа такою, яка вона є — вовком у овечій шкурі. Чи НАТО залишилось таким самим, якщо його учасники шпигують один за одним? Я так не думаю», - заявила депутатка.

США, як відомо, відкрили консульство в Нууці у 2020 році, нещодавно його розширили.