На саміті в Канаді G7 може обговорити кібератаки Північної Кореї

КНДР відправила тисячі ІТ-фахівців до Китаю і Росії з метою обходу санкцій.

Лідери країн «Великої сімки» можуть порушити тему шкідливої кібердіяльності Північної Кореї на саміті у Канаді в червні, передає Bloomberg.

Пхеньян використовує доходи від кібератак як одне з головних джерел фінансування режиму, зокрема, військових програм. Обговорення загроз з боку КНДР може стати частиною ширшої порядку денного Групи семи, який також охоплює війни в Україні та на Близькому Сході, а також торгову напругу між США та іншими країнами G7.

Як повідомляється, занепокоєння викликає активне використання Північною Кореєю іноземних ІТ-спеціалістів, які працюють під вигаданими іменами, щоб влаштуватися на роботу у міжнародні компанії та пересилати зароблені кошти режиму.

Міністерство юстиції США в січні заявило, що КНДР відправила тисячі ІТ-фахівців до Китаю і Росії з метою обходу санкцій. За даними відомства, деякі з них заробляють до $300 тисяч на рік, забезпечуючи щорічний дохід у сотні мільйонів доларів на користь структур, пов’язаних з розробкою зброї масового ураження.

За інформацією компанії Chainalysis, у 2024 році хакери, пов’язані з КНДР, здійснили 47 атак на криптовалютні проєкти, викравши $1,34 млрд. У лютому було зареєстровано найбільшу крадіжку — $1,5 млрд з біржі Bybit.

У США також фіксують спроби північнокорейських хакерів працевлаштуватися в компаніях під вигаданими іменами. Зокрема, криптовалютна біржа Kraken повідомила, що один із таких осіб намагався влаштуватися до компанії як інженер, створивши кілька фальшивих особистостей.

Занепокоєння щодо кіберзагроз із боку КНДР посилилися на тлі її поглибленої співпраці з Росією, яка, за даними ЗМІ, отримує північнокорейське озброєння та війська для ведення війни проти України.