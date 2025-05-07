Пісторіус наполягає на збільшенні оборонного бюджету Німеччини до понад 60 млрд євро

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче домогтися значного підвищення щорічного оборонного бюджету країни - до більш ніж 60 мільярдів євро, починаючи з 2025 року, передає Reuters.

У 2024 році регулярний оборонний бюджет країни складав 52 мільярди євро. Додатково Німеччина використала 20 мільярдів євро зі спеціального фонду обсягом 100 мільярдів, створеного після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей фонд мають повністю вичерпати до 2028 року.

За словами одного з джерел агенції, Пісторіус хоче, щоб збільшений бюджет діяв щонайменше наступні чотири роки. Інше джерело уточнило, що оборонне відомство очікує на близько 63 мільярди євро уже цьогоріч.

Це на 10 мільярдів євро більше, ніж пропонувала попередня урядова коаліція Олафа Шольца.

Водночас викликом залишається своєчасне освоєння коштів, оскільки оборонна промисловість не завжди здатна швидко реагувати на нові замовлення.

У 2024 році Міноборони Німеччини зазнало труднощів із досягненням цілі НАТО — 2% ВВП на оборону — через повільне використання бюджетних ресурсів.