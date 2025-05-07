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Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести заборону на службу трансгендерів в армії

Це рішення Верховного суду дозволить збройним силам США звільнити тисячі нинішніх трансгендерних військовослужбовців та відхилити нових рекрутів.

Верховний суд США дозволив адміністрації Трампа ввести заборону на службу трансгендерів в армії
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 6 травня Верховний суд США дозволив адміністрації президента Дональда Трампа запровадити заборону на службу трансгендерних осіб у війську, пише Reuters. 

Таким чином Верховний суд задовольнив запит Міністерства юстиції про скасування загальнонаціонального наказу федерального судді, який забороняє військовим виконувати заборону Трампа на службу трансгендерних військовослужбовців. Директива президента-республіканця була одним із низки кроків, які він вжив для обмеження прав трансгендерних осіб.

Окружний суддя США з Сіетла Бенджамін Сеттл раніше встановив, що наказ Трампа, ймовірно, порушує право на рівний захист, гарантований П'ятою поправкою до Конституції США.

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У січні Трамп підписав виконавчий указ, який скасував політику, запроваджену за його попередника-демократа Джо Байдена, яка дозволяла трансгендерним військовослужбовцям відкрито служити в американських збройних силах. Байден тоді заявив, що «Америка безпечніша, коли кожен, хто кваліфікований до служби, може робити це відкрито та з гордістю».

У директиві Трампа гендерна ідентичність трансгендерних людей була названа брехнею та стверджувалося, що вони не можуть відповідати стандартам, необхідним для військової служби.

«Твердження чоловіка про те, що він жінка, та його вимога, щоб інші шанували цю брехню, не узгоджується зі смиренням та самовідданістю, необхідними для військовослужбовця», – йдеться в директиві Трампа.

ЛГБТ-групи Lambda Legal та Human Rights Campaign Foundation, які допомагають представляти позивачів, що оскаржують заборону, назвали рішення Верховного суду «руйнівним ударом по трансгендерним військовослужбовцям, які продемонстрували свої можливості та відданість обороні нашої країни».

За їхніми словами, суд «санкціонував політику, яка не має нічого спільного з військовою готовністю та повністю пов’язана з упередженням».
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