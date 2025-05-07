Нардепи повторно рекомендували Раді ратифікувати мінеральну угоду зі Штатами

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва повторно рекомендував Верховній Раді схвалити проєкт Закону про ратифікацію Угоду про створення інвестиційного фонду між Україною та США. Нардепи доповнили текст законопроєкту про ратифікацію новими пунктами.

Таке рішення ухвалили члени комітету на засіданні 7 травня, передає кореспондент LB.ua.

Членкиня комітету Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") наполягала на тому, що Верховна Рада не може голосувати за ратифікацію угоди без надання нардепам другої угоди про приватне партнерство з деталізацією роботи фонду України та США.

Член комітету Григорій Немиря ("Батьківщина") також вносив пропозицію, аби в тексті проєкту закону про ратифікацію був внесений додатковий пункт про те, що нардепам не надали додаткові документи щодо створення та діяльності фонду. Однак така пропозиція була відхилена на засіданні комітету 6 травня.

На засіданні комітету 6 травня у текст рішення внесли єдину пропозицію про те що "будь-які додаткові домовленості про створення фонду відбудови, не можуть протирічити цій угоді і що ця угода діє на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів".

7 травня нардепи повернулися до розгляду законопроєкту про ратифікацію та схвалити додаткові зміни.

Зокрема, преамбулу проєкту закону доповнили наступними пунктами:

ВРУ констатує, що станом на момент ратифікації Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, Рада не отримала текст Угоди про обмежене партнерство, інших угод, укладення яких обумовлено цією Угодою.

ВРУ зазначає, що ратифікація Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови не означає ратифікацію чи автоматичне схвалення парламентом Угоди про обмежене партнерство чи будь-яких інших угод , які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї Угоди.

, які будуть укладені уповноваженими на це сторонами з метою виконання цієї Угоди. Верховна Рада України заявляє, що будь-які додаткові домовленості, необхідні для реалізації Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови, не можуть виходити за межі положень цієї Угоди і встановлювати міжнародно-правових зобов’язань для України, які не передбачені нею та не погоджені у встановленому порядку.

Учора профільний комітет уже підтримував ратифікацію Угоди між Україною і США. Голосувати в залі за ратифікацію планують цього тижня. Після цього Кабмін повинен створити ще два технічні договори, але вони затвердження депутатами не потребуватимуть.

Президент Володимир Зеленський казав, що в Раді є люди, які їздять до Штатів по відрядженнях, але при цьому не готові ухвалити важливий для цього партнера документ. Він вважає, що таким депутатам було б непогано скасувати візи.